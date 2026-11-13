رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الكويت

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد يوسف ملا يعقوب، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) ومساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (KDIPA)، على هامش مؤتمر الرابطة، لبحث تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين.

تطوير المناطق الاقتصادية والحرة

تناول اللقاء مستجدات التعاون، ومقترح إعداد مذكرتي تفاهم في مجالات ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير المناطق الاقتصادية والحرة، وتبادل الخبرات في خدمات المستثمرين والتحول الرقمي.

واستعرض الجانب المصري جهود الهيئة في تيسير خدمات الاستثمار وتطوير منظومة المناطق الحرة والاستثمارية، وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الكويتي، بما يسهم في تطوير خدمات المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.