رئيس هيئة الاستثمار يستعرض تطور منظومة المناطق الحرة المصرية

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة (WFZO)، بحضور ماثيو ستيفنسون، الرئيس التنفيذي للمنظمة، على هامش مؤتمر الاستثمار العالمي (WIC26) بجنيف، لبحث التعاون في تطوير المناطق الحرة وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

تطور منظومة المناطق الحرة المصرية

واستعرض الدكتور محمد عوض تطور منظومة المناطق الحرة المصرية، وما تتمتع به من مقومات تنافسية ومزايا استثمارية تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتوفير فرص العمل، إلى جانب دورها في دعم حركة التجارة الدولية وربط الاقتصاد المصري بالأسواق العالمية.

وبحث الجانبان توقيع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، إلى جانب الاستفادة من أكاديمية الخبراء التابعة للهيئة في تدريب الكوادر. كما اتفقا على استقبال وفد من المنظمة للاطلاع على التجربة المصرية، ودراسة إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مصر.

ووجهت المنظمة دعوة للهيئة للمشاركة في مؤتمرها السنوي المقرر عقده في مايو المقبل بجمهورية الدومينيكان.

وتُعد المنظمة، التي تأسست عام 2014 وتتخذ من دبي مقرًا لها، منصة دولية لتطوير المناطق الحرة وتبادل الخبرات، وتضم أكثر من 1,600 عضو في 142 دولة.