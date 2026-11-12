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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرد على بزشكيان: لن أتردد في استخدام القوة العسكرية والنظام الإيراني ينهار رغم ادعاءات القوة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رداً على تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن النظام الإيراني يتظاهر بالقوة، مؤكداً أنه لن يتردد في استخدام القوة العسكرية إذا تطلب الأمر ذلك.

كان بزشكيان قد صرح اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة "بدأت تركع".. وتُجبر تدريجيا على "الخضوع" لشروط طهران رغم جهودها لعزل بلادهم.

من جهته، أضاف ترامب أن النظام الإيراني ينهار رغم تصريحاته التي يحاول من خلالها إظهار قوته.

مواجهات سريعة مع إيران خلال 3 أسابيع ماضية

وأوضح ترامب أن أمريكا خاضت مواجهات بوتيرة سريعة مع إيران على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

إيران فقدت السيطرة على هرمز

وأكد ترامب أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، مشدداً على أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية ما لم تحقق الإجراءات الحالية ما تريده واشنطن.

بزشكيان: أمريكا "بدأت تركع" 

من جانبه، أكد مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة، التي كانت تسعى إلى "إركاع" إيران وشعبها، بدأت هي نفسها "تدريجياً تركع"، على حد تعبيره، مؤكداً أن الدبلوماسية الإيرانية لا تزال نشطة رغم الحرب والتهديدات ومحاولات عزل بلاده.

وأضاف بزشكيان أن الولايات المتحدة تُجبر تدريجياً على "الخضوع" لشروط طهران رغم جهودها للضغط عليها وعزلها.

تصريحات على هامش قمة المناخ

وتابع بزشكيان، في تصريحات على هامش مشاركته في القمة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، أن المؤتمر أتاح فرصة مناسبة لشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإجراء محادثات مع رؤساء دول وحكومات ووزراء وسفراء من مختلف البلدان.

انتقاد للدول الغربية بشأن غزة

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن بزشكيان قوله إن الدول التي تتبنى شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان "انتهكت المبادئ القانونية والإنسانية".

وأضاف: "لا يقبل أي ضمير حي أن يُقتل الأطفال بهذه السهولة وأن تصل غزة إلى وضعها الحالي"، معتبراً أن ما يحدث في القطاع "يتحدى ضمير كل إنسان حر".

ترامب أمريكا إيران

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