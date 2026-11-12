هيئة الاستثمار تتابع الاستعدادات لتطوير منظومة التأسيس الإلكتروني للشركات

عقد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتطوير خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات، ومناقشة آليات تيسير الإجراءات وإتاحة إنجازها إلكترونيًا.

واستكمالًا للاجتماعات السابقة مع الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تأسيس الشركات، تناول الاجتماع آليات تعزيز التكامل الإلكتروني وتطوير العمل المشترك، وإتاحة متابعة الطلبات من خلال رسائل نصية توضح مراحل إنجازها، إلى جانب تطبيق نظام تشغيل موحد على مستوى الجمهورية، والتوزيع الإلكتروني للطلبات، وربط منظومة الإثابة بمعدلات الإنجاز وسلامة الإجراءات.

تطورات منظومة التأسيس

واستعرض الاجتماع نتائج جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات المشاركة في منظومة التأسيس، والتي شملت الانتهاء من طلبات التأسيس المتراكمة، وتقليل متوسط عدد المستثمرين المترددين يوميًا من 500 إلى 175 مستثمرًا، وخفض استهلاك الورق بنسبة 60%.

كما تناول الاجتماع مستجدات التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، ومناقشة آليات العمل والتنسيق بين الجهات المشاركة، إلى جانب عدد من الإجراءات الجاري العمل عليها، تشمل التحقق الآلي من بيانات ومستندات المستثمرين، وإعداد الملف الرقمي الموحد، وتطوير قنوات التسليم الإلكتروني، والتوسع في استخدام أجهزة الخدمة الذاتية.