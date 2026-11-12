طريقة استخراج قيد عائلي إلكتروني 2026 .. الأوراق المطلوبة والرسوم

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج قيد عائلي مميكن إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني والانتظار لفترات طويلة، إذ أصبح بإمكان الراغبين في استخراج القيد العائلي تقديم الطلب إلكترونيًا، وإدخال البيانات المطلوبة، وتحديد طريقة استلام الوثيقة، وسداد الرسوم المقررة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وتعد خدمة استخراج القيد العائلي للزوج من الخدمات التي تهم عددًا كبيرًا من المواطنين، خاصة الراغبين في الحصول على وثيقة رسمية تتضمن بيانات الأسرة، إذ يتطلب تقديم الطلب استيفاء مجموعة من الشروط المتعلقة ببيانات الزوج والزوجة والأبناء، إلى جانب تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة، والتأكد من صحة البيانات المسجلة لتجنب وجود أي اختلافات قد تؤثر على إجراءات استخراج الوثيقة.

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وفي هذا التقرير نستعرض طريقة استخراج قيد عائلي للزوج أونلاين 2026، والشروط الواجب توافرها، والرسوم المحددة، والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى خطوات تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

كم تبلغ أسعار استخراج القيد العائلي 2026؟

تختلف رسوم استخراج القيد العائلي وفقًا لنوع الوثيقة المطلوبة، سواء كانت قيدًا عائليًا عاديًا أو قيد زواج أو قيدًا عائليًا مميكنًا يتم استخراجه إلكترونيًا، وجاءت الأسعار الواردة في البيانات المتاحة على النحو الآتي:

القيد العائلي العادي: 25 جنيهًا.

قيد الزواج: 40 جنيهًا.

القيد العائلي المميكن إلكترونيًا: 65 جنيهًا.

وتعد معرفة رسوم استخراج القيد العائلي من الأمور المهمة قبل تقديم الطلب، حتى يتمكن المواطن من تحديد نوع الوثيقة التي يحتاج إليها وتجهيز قيمة الرسوم المقررة وفقًا لنوع الخدمة المطلوبة، خاصة أن تكلفة استخراج الوثائق تختلف بحسب طبيعة المستند المطلوب.

ما شروط استخراج قيد عائلي أونلاين للزوج 2026؟

يتطلب استخراج قيد عائلي إلكتروني للزوج توافر مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بالبيانات الرسمية للأسرة، وذلك لضمان صحة المعلومات الواردة في الوثيقة ومطابقتها للمستندات الرسمية المسجلة، وتشمل الشروط الآتية:

أن تكون شهادات الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة مميكنة.

تحديث الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.

وجود وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

تسجيل بيانات الأبناء بصورة صحيحة ومطابقة لشهادات الميلاد.

في حالة الطلاق أو تعدد الزوجات يجب إدخال البيانات الخاصة بكل حالة بدقة مع تسجيل الرقم القومي لكل زوجة.

تقديم شهادة وفاة مميكنة في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة.

وتتطلب هذه الشروط الاهتمام بمراجعة بيانات جميع أفراد الأسرة قبل البدء في إجراءات تقديم الطلب، خصوصًا البيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء، إذ تمثل مطابقة البيانات المسجلة في المستندات الرسمية أحد المتطلبات الأساسية لاستخراج القيد العائلي.

كما ينبغي التأكد من استيفاء المستندات المتعلقة بالحالات الاجتماعية المختلفة، سواء كانت الحالة تتعلق بالزواج أو الطلاق أو تعدد الزوجات أو وفاة أحد أفراد الأسرة، مع ضرورة إدخال البيانات الخاصة بكل حالة بصورة دقيقة.

ما الرابط الرسمي لاستخراج قيد عائلي إلكتروني 2026؟

يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج قيد عائلي مميكن تقديم طلب الحصول على الوثيقة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، التي تتيح الوصول إلى خدمات الأحوال المدنية واختيار الخدمة المطلوبة واستكمال البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

وللوصول إلى خدمة استخراج القيد العائلي، يتعين الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم الانتقال إلى قسم خدمات الأحوال المدنية، واختيار خدمة القيد العائلي، واستكمال البيانات والإجراءات المطلوبة لتقديم الطلب إلكترونيًا.

ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال الرابط الرسمي لوزارة الداخلية، ثم اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية واستكمال خطوات استخراج الوثيقة.

ما خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين 2026؟

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تقديم طلب استخراج القيد العائلي المميكن عبر الإنترنت، من خلال مجموعة من الخطوات التي ينبغي اتباعها بالترتيب لإتمام عملية التسجيل وتقديم الطلب، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

اختيار قسم خدمات الأحوال المدنية من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على خدمة استخراج قيد عائلي مميكن.

تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي على الموقع.

إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم الطلب، مع تحديد صلة القرابة وسبب استخراج الوثيقة.

تحديد وسيلة استلام القيد العائلي، سواء عن طريق البريد أو من خلال السجل المدني.

سداد الرسوم المقررة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

متابعة الطلب حتى الانتهاء من تجهيزه واستلام الوثيقة.

وتبدأ إجراءات استخراج القيد العائلي الإلكتروني بالدخول إلى الموقع الرسمي وتحديد الخدمة المطلوبة، ثم تسجيل البيانات الشخصية وبيانات الأسرة وفقًا للمستندات الرسمية، وبعد ذلك يتم اختيار وسيلة استلام الوثيقة وسداد الرسوم المقررة.

ومن المهم مراجعة البيانات المدخلة بعناية قبل استكمال الطلب، والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب وصلة القرابة وسبب استخراج القيد العائلي، إلى جانب بيانات الزوجة والأبناء وباقي أفراد الأسرة، وذلك لضمان مطابقتها للوثائق الرسمية المقدمة.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي للزوج 2026؟

يتطلب استخراج قيد عائلي للزوج تجهيز مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي تتعلق بمقدم الطلب وأفراد الأسرة، وتختلف المستندات المطلوبة بحسب الحالة الاجتماعية والبيانات المطلوب إثباتها في الوثيقة، وتشمل الأوراق الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

صور شهادات الميلاد المميكنة للزوجين.

صور شهادات ميلاد الأبناء.

صورة وثيقة الزواج المميكنة أو وثيقة الطلاق بحسب الحالة الاجتماعية.

شهادات الوفاة المميكنة للأفراد المتوفين من الأسرة.

نموذج 40 الخاص بطلب استخراج الوثيقة.

ويجب تجهيز المستندات المطلوبة قبل البدء في إجراءات استخراج القيد العائلي، مع مراعاة أن تكون البيانات الواردة فيها متطابقة مع المعلومات التي يتم تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني، خاصة شهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق وشهادات الوفاة.

كما ترتبط المستندات المطلوبة بالحالة الاجتماعية للأسرة، إذ يتعين تقديم وثيقة الزواج المميكنة أو وثيقة الطلاق بحسب الحالة، فضلًا عن شهادات الوفاة المميكنة للأفراد المتوفين من الأسرة عند وجود هذه الحالة، بما يضمن استكمال البيانات اللازمة لاستخراج الوثيقة.

كيف تضمن استكمال طلب استخراج القيد العائلي دون أخطاء؟

تتطلب عملية استخراج القيد العائلي المميكن الاهتمام بدقة البيانات المسجلة في الطلب الإلكتروني، بداية من بيانات مقدم الطلب وصلة القرابة، وصولًا إلى بيانات الزوجة والأبناء والحالات الاجتماعية المختلفة، ولذلك ينبغي التأكد من مطابقة المعلومات المدخلة لشهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق والوفاة.

كذلك يجب التأكد من تحديث الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة في بطاقة الرقم القومي، والتحقق من أن شهادات الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة مميكنة، مع تسجيل بيانات الأبناء بصورة صحيحة، ومراعاة إدخال بيانات كل زوجة ورقمها القومي في حالة تعدد الزوجات.

وتساعد مراجعة المستندات والبيانات قبل تقديم الطلب على استكمال الإجراءات وفقًا للمتطلبات المحددة للخدمة، مع ضرورة متابعة الطلب بعد سداد الرسوم المقررة وحتى الانتهاء من تجهيزه واستلام الوثيقة بالطريقة التي اختارها مقدم الطلب.