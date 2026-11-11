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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية استخراج قيد عائلي أونلاين للزوج.. رابط رسمي

كيفية استخراج قيد عائلي أونلاين للزوج
كيفية استخراج قيد عائلي أونلاين للزوج
رشا عوني

وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج قيد عائلي أونلاين عبر موقعها الرسمي، حيث يستطيع أي مواطن القيام بخطوات استخراج قيد عائلي أونلاين 2026 بأسعار رمزية، مع توفر عدد من الشروط المطلوبة قبل اجراءات الخدمة، كما يمكنك استخراج قيج عائلي من خلال مكاتب السجل المدني أيضاً.

أسعار استخراج القيد العائلي 2026

حددت وزارة الداخلية الأسعار التالية لاستخراج القيد العائلي:

القيد العائلي العادي: 25 جنيهًا.

قيد الزواج: 40 جنيهًا.

القيد العائلي المميكن (إلكتروني): 65 جنيهًا.

وانت في بيتك.. طريقة استخراج قيد عائلي فوري

شروط استخراج قيد عائلي أونلاين

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من خدمة استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت، خاصة عند إعادة استخراجه للمرة الثانية، ومن أبرز هذه الشروط:

-أن تكون جميع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

-تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين في بطاقة الرقم القومي.

-أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.

-وجود وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

-تسجيل بيانات الأبناء كاملة وبشكل مطابق للوثائق الرسمية.

-في حالات الطلاق أو تعدد الزوجات يجب تسجيل البيانات بدقة وإدراج الرقم القومي لكل زوجة.

-توفير شهادة وفاة مميكنة في حال وجود فرد متوفى داخل الأسرة.

رابط استخراج قيد عائلي أونلاين

يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

لو عايز تعمل قيد عائلي لتقديمه لكلية الشرطه والكليات العسكريه للاب والجدين ومش عارف تعمله مكتب النيل للخدمات الحكوميه بالبلينا هيعملك القيد العائلي من غير تعب ومن غير بزل مجهود الاوراق المطلوبه

خطوات استخراج القيد العائلي أونلاين


1- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

2- اختيار خدمات الأحوال المدنية من القائمة الرئيسية.

3- الضغط على استخراج قيد عائلي مميكن.

4- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر.

5- إدخال بيانات مقدم الطلب وصلة القرابة وسبب استخراج القيد.

6- تحديد طريقة الاستلام (البريد للمنزل أو السجل المدني).

7- سداد الرسوم إلكترونيًا ببطاقة الدفع أو خدمة فوري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

- نموذج 40.

- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على القيد العائلي.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة، سيظهر بمنتصفها قيد عائلي، وبجواره عدد الأشخاص، وبالأسفل كلمة “التالي”، ومن ثم تتبع الخطوات، ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.


 

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