هيئة الاستثمار تدعو الشركات والمطورين الفيتناميين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر

استقبل وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا فيتناميًا برئاسة دو ثي مينه ترام، نائب مدير عام وكالة الصناعة بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بحضور ممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال

وأكد أنور حرص الهيئة على البناء على الشراكة الشاملة التي أُعلنت خلال زيارة الرئيس الفيتنامي إلى مصر في أغسطس 2025، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة وتنمية التبادل التجاري، داعيًا الشركات الفيتنامية إلى استكشاف فرص التصنيع في مصر والاستفادة من موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية ونفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

وأشار إلى الفرص الواعدة للتعاون في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، ومكونات السيارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والكيماويات، والصناعات الغذائية ومواد البناء والطاقة المتجددة، فضلًا عن الاستزراع السمكي وتصنيع الأسماك والأعلاف والأدوية والأسمدة، إلى جانب دعوة المطورين الفيتناميين لدراسة فرص إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الاستثمارية في مصر.

واستعرضت الهيئة تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وجهود تبسيط الإجراءات والحوافز الاستثمارية المتاحة وآلية الرخصة الذهبية، وقدمت للوفد خريطة استثمارية رقمية بالفرص المتاحة.

فيما استعرضت شركة «إي يو بي مصر» (EUP EGYPT) تجربتها في الاستثمار والإنتاج والتصدير، من خلال عرض قدمه العضو المنتدب ثانج فيكتور.

من جانبها، استعرضت دو ثي مينه ترام إمكانات الصناعة الفيتنامية، وطرح الجانب الفيتنامي فرص مشاركة الشركات المصرية في المعارض التجارية المتخصصة التي تستضيفها فيتنام، بما يعزز التواصل بين الشركات في البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.