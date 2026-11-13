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رداً على هجوم سيريك.. إيران تعلن استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي بالبحرين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رداً على هجوم سيريك.. إيران تعلن استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي بالبحرين

الحرب الأمريكية الإيرانية
الحرب الأمريكية الإيرانية
إلهام عبد العزيز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي بالبحرين رداً على هجوم قبل ساعات استهدف برج اتصالات في سيريك.

هجوم إيراني علي البحرين

وفي سياق متصل، سمع سكان جزيرة سيريك، الواقعة في محافظة هرمزجان جنوب ايران، دوي انفجارات في عدة مواقع خلال الساعات القليلة الماضية.


ووفقًا لوكالة أنباء فارس، سمع سكان جزيرة سيريك، الواقعة في محافظة هرمزجان ، دوي انفجارات في عدة مواقع خلال الساعات القليلة الماضية.

ولا تزال طبيعة هذه الانفجارات غير واضحة، لكن بعض المصادر ذكرت أن هذه الأصوات ناجمة عن إطلاق طلقات تحذيرية على سفن مخالفة.

كما أعلن الجيش الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط مخالفتين في مضيق هرمز يوم الخميس.

إيران الحرب الأمريكية الإيرانية البحرين جهاز إنذار مبكر أمريكي

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