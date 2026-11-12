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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أب لطفل لم يكمل عامه الأول.. زميل طبيب المنيا أحمد رتيب يكشف تفاصيل مؤثرة عن حياته

الطبيب احمد رتيب
الطبيب احمد رتيب

كشف أحد زملاء الدكتور أحمد رتيب، طبيب الجراحة العامة بمستشفى المنيا الجامعي، تفاصيل إنسانية مؤثرة عن حياته وشخصيته، بعد العثور على جثمانه داخل مياه ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، عقب اختفائه لمدة 3 أيام، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والتعاطف.

وقال زميل الطبيب الراحل، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تابع أخبار اختفائه منذ اللحظة الأولى، وحاول الوصول إلى أي معلومات عنه أو المساعدة في العثور عليه، رغم عدم وجود معرفة شخصية سابقة تجمعهما، موضحًا أن حزنه وفضوله دفعاه إلى زيارة صفحته الشخصية للتعرف عليه بشكل أكبر.

وأضاف أنه اكتشف من خلال منشورات زملائه والمقربين منه أنه كان يتمتع بسمعة طيبة، وشهد له كل من تعامل معه بحسن الخلق والالتزام، فضلًا عن اجتهاده في عمله ودراسته، حتى تمكن من التعيين نائب جراحة بالجامعة.

وأشار إلى أن الدكتور أحمد لم يكن مجرد طبيب مجتهد، بل كان إنسانًا يحمل الكثير من الصفات الطيبة، فهو أب لطفل صغير لم يكمل عامه الأول، وكان يشارك لحظات الاحتفال بعيد ميلاده، كما كان أخًا لثلاث شقيقات، يحرص على دعمهن ومشاركتهن لحظات النجاح والسعادة.

ولفت إلى أن الطبيب الراحل كان حريصًا أيضًا على مساندة زميلاته وتقديم الدعم والإرشاد لهن، مستشهدًا بما اكتشفه من منشورات إحداهن، التي احتفل معها بمرحلة الـ«Semi Senior»، مؤكدًا أن شهادات المحيطين به كشفت جانبًا إنسانيًا مميزًا من شخصيته.

واختتم زميله حديثه معبرًا عن صدمته وعدم قدرته على استيعاب رحيله، متسائلًا بحسرة: «إزاي ومرة واحدة شاب زي الورد يروح مننا وبالطريقة دي؟».

وتزامنت هذه الشهادات الإنسانية مع تداول مقطع فيديو للدكتور أحمد رتيب، ظهر خلاله وهو يؤم المصلين داخل أحد المساجد، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه متابعون بأنه «صوت يخشع له القلب»، ليكون من آخر ظهوراته المتداولة قبل العثور على جثمانه.

وكان الطبيب الشاب قد اختفى منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، عقب مغادرته مستشفى المنيا الجامعي، حيث يعمل طبيبًا للجراحة العامة، دون عودته إلى منزله، كما انقطع التواصل معه وأُغلق هاتفه المحمول، الأمر الذي دفع أسرته إلى إطلاق مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور عليه.

وكشفت كاميرات المراقبة عن آخر ظهور للطبيب أثناء استقلاله سيارة أجرة «تاكسي» في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، مرتديًا ملابس العمل، وذلك عقب خروجه من المستشفى، دون توافر معلومات مؤكدة عن وجهته بعد ذلك.

وبعد عمليات بحث استمرت لمدة 3 أيام، عُثر صباح اليوم على جثمان الدكتور أحمد رتيب داخل مياه ترعة الإبراهيمية بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، على بعد نحو 25 كيلومترًا من مدينة المنيا، لتنتهي رحلة البحث عنه وسط حالة من الحزن بين أسرته وزملائه وكل من تابعوا واقعة اختفائه.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة، للوقوف على أسباب الوفاة وكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطبيب الشاب.

وبين مشهد مؤثر يوثق إمامته للمصلين داخل المسجد، وشهادات زملائه التي كشفت عن جوانب من حياته الأسرية والإنسانية، وآخر ظهور رصدته كاميرات المراقبة أثناء استقلاله سيارة أجرة، تبقى تفاصيل اختفاء الدكتور أحمد رتيب ووفاته محل تحقيق، في انتظار ما تسفر عنه الفحوصات والتحقيقات الرسمية.

أحمد رتيب مياه ترعة الإبراهيمية مستشفى المنيا الجامعي

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