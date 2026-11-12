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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أزمة المستحقات وآخر استعدادات معتمد جمال... كل ما تريد معرفته عن نادي الزمالك

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يدرس مجلس ادارة نادي الزمالك عدد من الملفات   على المستويين الإداري والفني، في ظل استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف منافسات الدوري الممتاز ومباريات دوري أبطال أفريقيا. 

وفيما يلي أبرز أخبار الزمالك 

1- أزمة المستحقات تجمد 3 ملفات داخل الزمالك قبل ميركاتو الشتاء

تواجه إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تحديات مالية جديدة، بعدما تصدر ملف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم أولويات المجلس خلال الفترة الحالية.

وتسعى الإدارة إلى توفير السيولة المالية اللازمة لصرف مستحقات اللاعبين، بهدف الحفاظ على استقرار غرفة الملابس وتجنب حدوث أزمات قد تؤثر على نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأدى الوضع المالي إلى تأجيل التحركات الخاصة بملف فك القيد، إلى جانب إرجاء المفاوضات المتعلقة بتجديد عقود عدد من اللاعبين، لحين تسوية الالتزامات المالية الأكثر إلحاحًا.

2- معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الجونة

عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة التركيز خلال فترة التوقف الدولي، واستغلال التدريبات الحالية للوصول إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل استئناف المنافسات.

وشدد معتمد جمال على أهمية مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري للحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب، كما طالب اللاعبين بتحقيق بداية قوية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز. 

3- حسين لبيب يكشف تفاصيل مشروع شركة الكرة وأزمة ديون الزمالك

كشف حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع تأسيس شركة الكرة، مؤكدًا أن الهدف من الخطوة هو تحقيق الاستدامة المالية وتوفير موارد دخل تساعد النادي على مواجهة الأعباء المالية المتزايدة.

وأوضح لبيب أن موارد الزمالك الحالية لا تكفي لتغطية جميع الالتزامات المطلوبة، مشيرًا إلى أن العجز المالي قد يتجاوز في بعض الفترات 400 أو 500 مليون جنيه.

وأكد رئيس الزمالك أن الديون المستحقة على النادي ستظل منفصلة عن مشروع الاستثمار، وأن جميع أصحاب المستحقات سيحصلون على أموالهم من النادي دون تحويلها إلى حصص داخل شركة الكرة.

الزمالك معتمد جمال الدوري

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