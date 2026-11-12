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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين عدوان الاحتلال على مجمع ناصر الطبي في غزة

استهداف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس
استهداف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس
الديب أبوعلي

أعلن البرلمان العربي عن إدانته لاستهداف قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الخميس، وما أسفر عنه من سقوط شهداء ومصابين من المدنيين والطواقم الطبية والإعلامية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي.

استهداف مجمع ناصر الطبي 

وأكد البرلمان العربي، أن استهداف المستشفيات والمرافق الصحية، التي يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للمرضى والجرحى، يمثل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا لكافة القواعد والأعراف الدولية.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحرك فوري وفاعل؛ لوقف جرائم كيان  الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين والمنشآت الطبية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.

وحذر من أن استمرار الصمت الدولي يشجع كيان الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وجرائمه.

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