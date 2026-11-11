البرلمان العربي: الكفاءات الصحية المهاجرة أحد أهم الموارد لأمتنا العربية .. صور

شاركت النائبة شادية الجمل نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في اجتماع الدورة العادية الـخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

الكفاءات الصحية العربية المهاجرة

وأكدت عضو البرلمان العربي خلال كلمتها أهمية الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، كونها تمثل خطوة هامة نحو تعظيم الاستفادة من أحد أهم الموارد التي تمتلكها أمتنا العربية، والمتمثل في الكفاءات والخبرات الطبية والعلمية العربية المنتشرة في مختلف دول العالم، بما يسهم في دعم النظم الصحية العربية، ونقل المعرفة والخبرات، وتطوير قدرات الكوادر الصحية الوطنية.

وثمنت "الجمل"، الجهود المبذولة لإعداد هذه الاستراتيجية، مؤكدة في الوقت ذاته أن البعد التشريعي والقانوني يمثل ركيزة أساسية في نجاح أي استراتيجية وضمان قابليتها للتنفيذ.