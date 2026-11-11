الجامعة العربية تطلق المؤتمر الثاني لدعم النظم الصحية بالكفاءات المهاجرة.. اليوم

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية، وذلك تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، خلال يومي 11 و12 نوفمبر 2026.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم وتطوير النظم الصحية بالدول العربية، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها العلمية والمهنية، بما يسهم في تعزيز التعاون الصحي العربي ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

الكفاءات الصحية العربية المهاجرة

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء والمتخصصين في المجال الصحي.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، قد دعا المشاركين في أعمال الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، التي عُقدت بالقاهرة أمس الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، برئاسة مصر، إلى المشاركة في المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية، وحضور فعالياته.