تهديد زائف .. اعتقال راكب ادّعى امتلاكه قنبلة على متن رحلة متجهة إلى نيو أورليانز

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل قال إنه كان يحمل قنبلة أثناء وجوده على متن رحلة متجهة إلى نيو أورليانز.

تصرف غير منطقي على متن الطائرة

وأفاد مكتب شرطة مقاطعة جيفرسون أمس الثلاثاء أن رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً، لم يُكشف عن اسمه، بدأ يتصرف بشكل غير منطقي في وقت متأخر من مساء الرحلة، وأبلغ طاقم الطائرة أنه يحمل قنبلة.

هبوط آمن واعتقال دون حوادث

وهبطت الطائرة بسلام في مطار لويس أرمسترونج الدولي في نيو أورليانز، وأُلقي القبض على الرجل دون وقوع أي حادث.

تهمة نشر معلومات كاذبة

وقال المكتب إنه تم نقله إلى مركز إصلاحية أبرشية جيفرسون، وتم تسجيله بتهمة نشر معلومات كاذبة عن هجوم تخريبي متعمد مخطط له وترويع الناس.

تحقيق فيدرالي وبيان من “يونايتد”

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها تخطط للتحقيق في الحادث الذي وقع على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز في بيان لها إن الطائرة، التي غادرت من نيوارك بولاية نيو جيرسي، هبطت بسلام "بعد حادثة مؤسفة تورط فيها أحد الركاب على متنها"، وأن قوات إنفاذ القانون "استقبلت الطائرة عند وصولها".