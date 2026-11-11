قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة جديدة في إنبي .. محامي أحمد صبيحة يكشف تفاصيل منعه من التدريبات وإيقاف مستحقاته
خطوة تاريخية.. عبد السلام نصية يشيد بإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس
أحمد موسى: الإعلان عن مسابقة لأفضل تصميم معماري لبوابات الشيخ زايد برعاية «أبو العينين» | فيديو
هل كان الرسول يقول آمين في الصلاة .. وما حكم السهو عنها؟
يوفنتوس يستعد لثورة شتوية.. مهاجم وظهير أيسر على رأس أولويات «سباليتي»
بينها مجالس إسلامية أوروبية وشخصيات.. القائمة الكاملة للكيانات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر
وزراء الصحة العرب ينتصرون لـ «صحة فلسطين» .. دعم مالي وتكريم استثنائي لـ «أبو صفية».. صور
5267 جنيها للجرام.. انخفاض أسعار الذهب في مصر
مسيّرات أوكرانية تستهدف ميناء نفطيًا استراتيجيًا في روسيا.. انفجارات وحرائق قرب حدود إستونيا
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن واقعة تتعلق بناقلة في مضيق هرمز
عالم مصرى: فخور بحصولي على الجائزة العالمية.. وفريقي البحثي وراء تطوير علاج مُوجّه للسرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرديناند يُحذّر أرسنال من مُعضلة دفاعية بسبب عودة «ساليبا» وتألق «كونسا»

أرسنال
أرسنال
إسراء أشرف

يواجه ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، تحديًا في اختيار ثنائي قلب الدفاع خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب ويليام ساليبا من استعادة جاهزيته، في الوقت الذي يقدم فيه إزري كونسا مستويات قوية منذ وصوله إلى الفريق قادمًا من أستون فيلا.

ويرى ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، أن عودة ساليبا إلى التشكيلة الأساسية لن تكون مضمونة، بعدما نجح كونسا في استغلال غياب المدافع الفرنسي وفرض نفسه ضمن حسابات أرتيتا.

وكان ساليبا قد ابتعد عن المشاركة منذ إصابته في الظهر خلال خسارة فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، لكنه بدأ خطوات العودة مؤخرًا، بعدما خاض مباراة مع فريق أرسنال تحت 21 عامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتناول فرديناند هذه المنافسة عبر قناته على يوتيوب، مشيرًا إلى أن أرتيتا سيكون أمام قرار صعب عند اكتمال تعافي ساليبا، خاصة أن كونسا قدم مستويات دفاعية لافتة منذ انضمامه، وأثبت قدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة.

وأثنى مدافع مانشستر يونايتد السابق على القوة التي يظهر بها كونسا في الالتحامات والتدخلات الدفاعية، مؤكدًا سرعة انسجامه مع الفريق ودوره في الحفاظ على استقرار الخط الخلفي خلال المواجهات الصعبة.

وفي الوقت نفسه، شدد فرديناند على أن المنافسة لا تقلل من قيمة ساليبا، الذي يمتلك إمكانيات مميزة وقدم مستويات قوية مع أرسنال قبل إصابته، ما يجعل عودته ورقة مهمة أمام أرتيتا، لكنه يضع المدرب أمام ضرورة المفاضلة بين عنصرين يمتلكان قدرات دفاعية كبيرة.

وتأتي هذه التطورات قبل سلسلة من المواجهات المهمة لأرسنال، الذي يستعد لملاقاة نيوكاسل يونايتد يوم 21 نوفمبر عقب فترة التوقف الدولي، ثم يخوض اختبارًا مرتقبًا أمام مانشستر سيتي في الأسبوع التالي، ضمن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ريو فيرديناند مانشستر يونايتد أرتيتا أرسنال ساليبا الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

رضا عبد العال

بعد قرار إيقافه.. رضا عبد العال يعتذر عن خطأ حلقة «البريمو»: خالص العزاء للشعب المصري

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان : بطولة مسعف .. وتركيب كوبرى كيما للمشاة .. وأنشطة جامعية وأزهرية وتعليمية

جانب من الحدث

محافظة الوادي الجديد: جولات مُفاجئة على وحدات الرعاية الصحية بالخارجة لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات

صورة أرشيفية

انطلاق قافلة طبية مجانية لأهالي العجمي وغرب الإسكندرية لمدة 4 أيام

بالصور

بالصور .. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

6 تعديلات بسيطة تجعل الإفطار أكثر صحة .. تقليل الدهون والسعرات الحرارية

كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟

المشروبات الغازية تهدّد صحة الكبد.. دراسة تكشف علاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد والوفاة

المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات الغازية وعلاقتها بزيادة خطر سرطان الكبد

انخفاض درجات الحرارة يزيد احتقان الجيوب الأنفية .. طريقة بسيطة لتخفيف الضغط وتسهيل التنفس في المنزل

طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك
طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك
طريقة تصريف الجيوب الأنفية في المنزل بالتدليك

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد