فرديناند يُحذّر أرسنال من مُعضلة دفاعية بسبب عودة «ساليبا» وتألق «كونسا»

يواجه ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، تحديًا في اختيار ثنائي قلب الدفاع خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب ويليام ساليبا من استعادة جاهزيته، في الوقت الذي يقدم فيه إزري كونسا مستويات قوية منذ وصوله إلى الفريق قادمًا من أستون فيلا.

ويرى ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، أن عودة ساليبا إلى التشكيلة الأساسية لن تكون مضمونة، بعدما نجح كونسا في استغلال غياب المدافع الفرنسي وفرض نفسه ضمن حسابات أرتيتا.

وكان ساليبا قد ابتعد عن المشاركة منذ إصابته في الظهر خلال خسارة فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم، لكنه بدأ خطوات العودة مؤخرًا، بعدما خاض مباراة مع فريق أرسنال تحت 21 عامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وتناول فرديناند هذه المنافسة عبر قناته على يوتيوب، مشيرًا إلى أن أرتيتا سيكون أمام قرار صعب عند اكتمال تعافي ساليبا، خاصة أن كونسا قدم مستويات دفاعية لافتة منذ انضمامه، وأثبت قدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة.

وأثنى مدافع مانشستر يونايتد السابق على القوة التي يظهر بها كونسا في الالتحامات والتدخلات الدفاعية، مؤكدًا سرعة انسجامه مع الفريق ودوره في الحفاظ على استقرار الخط الخلفي خلال المواجهات الصعبة.

وفي الوقت نفسه، شدد فرديناند على أن المنافسة لا تقلل من قيمة ساليبا، الذي يمتلك إمكانيات مميزة وقدم مستويات قوية مع أرسنال قبل إصابته، ما يجعل عودته ورقة مهمة أمام أرتيتا، لكنه يضع المدرب أمام ضرورة المفاضلة بين عنصرين يمتلكان قدرات دفاعية كبيرة.

وتأتي هذه التطورات قبل سلسلة من المواجهات المهمة لأرسنال، الذي يستعد لملاقاة نيوكاسل يونايتد يوم 21 نوفمبر عقب فترة التوقف الدولي، ثم يخوض اختبارًا مرتقبًا أمام مانشستر سيتي في الأسبوع التالي، ضمن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.