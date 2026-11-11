أيمن رضا يكشف موعد انطلاق تصوير «أبو جانتي 3» ومفاجآت الجزء الجديد.. عودة بعد 15 عامًا في رمضان 2027

كشف الفنان أيمن رضا عن تفاصيل جديدة تتعلق بعودة المسلسل الكوميدي الشهير «أبو جانتي» من خلال جزء ثالث يحمل اسم «العودة»، وذلك بعد غياب دام نحو 15 عامًا منذ عرض الجزء الثاني عام 2012، في خطوة ينتظرها جمهور العمل الذي حقق نجاحًا لافتًا وارتبطت شخصياته بذاكرة المشاهدين.

وتحدث أيمن رضا خلال تصريحات تلفزيونية عن الاستعدادات الجارية لانطلاق تصوير الجزء الثالث، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة، وأن فريق المسلسل انتهى من جانب كبير من التحضيرات، استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

أيمن رضا يحدد موعد تصوير «أبو جانتي 3»

وأوضح الفنان أيمن رضا أن تصوير مسلسل «أبو جانتي 3» من المقرر أن ينطلق يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، في العاصمة السورية دمشق، حيث يبدأ فريق العمل تصوير المشاهد الأولى في عدد من شوارع المدينة ومناطقها المفتوحة.

وأشار إلى أن التحضيرات شهدت حالة من النشاط والحماس بين المشاركين، مع الانتهاء من التجهيزات الأساسية ووضع اللمسات النهائية قبل الوقوف أمام الكاميرات، معربًا عن سعادته بعودة المسلسل بعد سنوات طويلة من التوقف، خاصة أن هذه التجربة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة له وللجمهور الذي تابع الأجزاء السابقة.

وأكد رضا أن الجزء الجديد لن يكون مجرد امتداد للأحداث القديمة، بل سيشهد تطورات ملحوظة على مستوى الشخصيات والعلاقات التي تجمع بينها، إلى جانب مجموعة من المفاجآت والتحولات الدرامية التي من المنتظر أن تضيف أبعادًا جديدة إلى القصة.

شوارع سوريا تحتضن تصوير الجزء الثالث من «أبو جانتي»

وكشف أيمن رضا عن طبيعة مواقع التصوير التي سيعتمد عليها الجزء الجديد، موضحًا أن فريق العمل لن يعتمد على الاستوديوهات والديكورات الرئيسية بالشكل التقليدي، وإنما ستكون الشوارع والأماكن الحقيقية داخل سوريا هي المساحة الأساسية لتصوير معظم المشاهد.

وأضاف أن الخطة الإنتاجية ترتكز على الاستفادة من المواقع الطبيعية والبيئات السكنية المختلفة، حيث سيتم تصوير عدد كبير من الأحداث في الشوارع والمناطق المفتوحة، مع الاستعانة ببعض المنازل لتصوير المشاهد التي تحتاج إلى أماكن داخلية تتناسب مع طبيعة السيناريو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص صناع المسلسل على الحفاظ على الهوية البصرية التي تميز بها «أبو جانتي» منذ بدايته، إذ ارتبط نجاح العمل بأجوائه الشعبية وتفاصيل الحياة اليومية في الشارع السوري، وهو ما يسعى الجزء الثالث إلى استعادته وتقديمه بصورة تتناسب مع التطورات الجديدة.

4 محافظات سورية تشهد أحداث «أبو جانتي 3»

وأشار رضا إلى أن العاصمة دمشق ستستحوذ على النسبة الأكبر من مشاهد الجزء الثالث، باعتبارها الموقع الرئيسي للأحداث، على أن ينتقل فريق التصوير بعد ذلك إلى عدد من المحافظات السورية لاستكمال بقية المشاهد.

ومن المقرر، وفق التصورات الأولية لخطة التصوير، أن تشمل مواقع العمل ثلاث محافظات أخرى، هي دير الزور وحمص وحلب، لتكون بذلك أربع محافظات سورية مسرحًا للأحداث الجديدة.

ويعكس اختيار هذه المواقع رغبة صناع المسلسل في تقديم صورة متنوعة للبيئة السورية، والابتعاد عن الاعتماد الكامل على مواقع تصوير محدودة، بما يمنح الأحداث قدرًا أكبر من الواقعية والتنوع، ويحافظ في الوقت نفسه على الطابع الذي اعتاد عليه الجمهور في الجزأين السابقين.

أيمن رضا يتحدث عن ظهور خالد تاجا في الجزء الثالث

ومن بين التفاصيل التي أثارت اهتمام الجمهور، حديث أيمن رضا عن حضور الفنان السوري الراحل خالد تاجا ضمن أحداث الجزء الثالث من المسلسل، حيث أعرب عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل تقديرًا لمكانة الفنان الراحل وقيمته الفنية الكبيرة.

وتأتي هذه اللفتة باعتبارها نوعًا من الوفاء لذكرى خالد تاجا، الذي ترك بصمة مهمة في الدراما السورية، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال والشخصيات التي لا تزال حاضرة في ذاكرة المشاهدين.

وبحسب المعلومات المتداولة حول تفاصيل العمل، سيتم استحضار شخصية «أبو الملوك» من خلال ديكور الورشة القديمة الخاصة به، في معالجة درامية تستعيد حضور الشخصية ضمن سياق الأحداث الجديدة، بما يحمل دلالات عاطفية لدى محبي المسلسل والفنان الراحل.

ومن المنتظر أن يشكل هذا الجانب إحدى المحطات اللافتة في الجزء الثالث، خاصة أن عودة بعض التفاصيل والشخصيات المرتبطة بالأجزاء السابقة تمنح العمل فرصة لاستعادة ذكريات الجمهور، مع تقديم أحداث جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية.

أيمن رضا يكتفي بـ«أبو جانتي 3» في رمضان 2027

وعن مشاركاته الفنية خلال موسم دراما رمضان 2027، حسم أيمن رضا موقفه من خوض تجارب درامية أخرى، مؤكدًا أنه يفضل التركيز على مسلسل «أبو جانتي 3» والاكتفاء به خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأوضح الفنان السوري أنه لا ينوي المشاركة في أعمال درامية إضافية بالتزامن مع تصوير المسلسل، لرغبته في منح هذه التجربة الوقت والجهد اللازمين، خاصة أنها تمثل عودة مهمة لعمل حقق نجاحًا جماهيريًا في السابق.

ويبدو أن رضا يراهن على تقديم جزء جديد يحافظ على مكانة المسلسل لدى الجمهور، مع الاهتمام بتفاصيل الشخصيات وتطوراتها، وهو ما يتطلب تركيزًا كبيرًا خلال مراحل التصوير والتحضير.

«أبو جانتي 3» يعود بعد غياب 15 عامًا

وتحمل عودة مسلسل «أبو جانتي» بجزء ثالث أهمية خاصة، نظرًا للفترة الطويلة التي تفصل بينه وبين الجزء الثاني، الذي عُرض عام 2012، إذ ينتظر الجمهور استعادة الأجواء الكوميدية التي ميزت العمل وحققت له حضورًا مميزًا عند عرضه.

ويأتي الجزء الجديد بعنوان «العودة»، ليعيد فتح الباب أمام شخصيات المسلسل في تجربة درامية مختلفة، تجمع بين استحضار ملامح العمل القديمة وإضافة تطورات جديدة على مستوى الأحداث والعلاقات.

ومن المقرر أن ينافس المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2027، وسط ترقب لمعرفة طبيعة المفاجآت التي أشار إليها أيمن رضا، وكيفية معالجة عودة الشخصيات بعد سنوات طويلة من الغياب.

وتبقى التحديات الأكبر أمام صناع «أبو جانتي 3» في قدرتهم على الحفاظ على روح الجزأين السابقين، وتقديم محتوى كوميدي يواكب تطلعات الجمهور الحالي، دون التخلي عن التفاصيل التي صنعت شعبية العمل منذ انطلاقه، خاصة أن العودة بعد 15 عامًا تضع الجزء الجديد أمام سقف مرتفع من التوقعات.