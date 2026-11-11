«كينان يلدز» يُحدّد موعد عودته إلى يوفنتوس بعد غياب طويل بسبب الإصابة

اقترب التركي كينان يلدز، لاعب يوفنتوس، من إنهاء فترة ابتعاده عن الملاعب، بعدما كشف عن الموعد المتوقع لعودته إلى المشاركة، عقب غياب استمر منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة بكسر في مشط القدم اليسرى استدعت تدخلاً جراحيًا.

وأكد يلدز، خلال حضوره حفل توزيع جوائز بمدينة بولونيا، أنه يستهدف العودة خلال ديسمبر المقبل، قائلًا: "في ديسمبر"، قبل أن يضيف: "أشعر بحالة جيدة وآمل أن أعود للعب قريبًا، أفتقد يوفنتوس كثيرًا، وأفتقد شعور ممارسة كرة القدم".

ويترقب يوفنتوس استعادة خدمات اللاعب التركي، الذي كان من أبرز عناصر الفريق خلال موسم 2025-2026، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 6 أخرى في الدوري الإيطالي، رغم إخفاق الفريق في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة.

وقدم يلدز أرقامًا لافتة وضعته ضمن أربعة لاعبين فقط من مواليد 2005 أو بعده، ساهموا في 15 هدفًا على الأقل بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الموسم الماضي، إلى جانب لامين يامال بـ27 مساهمة، ويان ديوماندي بـ20، وسعيد الملا بـ17.

ولم يخض اللاعب التركي سوى مباراة واحدة مع يوفنتوس في الموسم الحالي 2026-2027، أمام فروزينوني يوم 23 أغسطس، قبل أن تبعده الإصابة عن بقية المباريات، وهو غياب ترك أثره على الفريق الذي يمر ببداية متذبذبة تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، بعدما تعادل مؤخرًا مع فيورنتينا بنتيجة 2-2، ويأمل الجهاز الفني أن تمثل عودة يلدز إضافة مهمة للفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

ومن المقرر أن يخوض يوفنتوس مواجهات أمام فينيتسيا وكومو في الدوري الإيطالي، إلى جانب لقاء أومونيا القبرصي في الدوري الأوروبي قبل نهاية نوفمبر، على أن يبدأ جدول مبارياته في ديسمبر بمواجهة ساسولو يوم 3 من الشهر ضمن دور الـ16 لكأس إيطاليا، ثم يلتقي أودينيزي يوم 6 ديسمبر على ملعب أليانز ستاديوم.