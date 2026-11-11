«أكسيوس» عن مسئولين: حرب إيران باتت عبئاً سياسياً على «ترامب»

أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بأن حرب إيران باتت عبئاً سياسياً في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، بعد أن كلّفت الجمهوريين ثمناً باهظاً في انتخابات التجديد النصفي. فعلى مدى أشهر، ظل الرئيس يتأرجح بين التهديد بمحو إيران والتنبؤ بأنها ستستسلم وتمنحه الاتفاق الذي يريده.

وقال مسئول أمريكي مقرب من ترامب: "لقد كان يبحث عن الحل، لكنه لم يكن متأكداً من أفضل طريق للسير فيه".

وكشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماعه مع نظرائه في مجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب درس خيار استئناف الحرب مع إيران أو إبرام اتفاق، لكنه اختار خياراً ثالثاً: خنق النظام الإيراني، وفقاً لما نقله ثلاثة أشخاص حضروا الاجتماع لموقع "أكسيوس".

انقسام داخل الإدارة وحلفاء الشرق الأوسط

وأثار الجدل حول المسار الواجب اتباعه خلافات بين عدة فصائل داخل الطبقة العليا من الإدارة، حظي كل منها بدعم حلفاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ فضّلت إسرائيل استئناف الضربات، بينما عارضتها معظم دول الخليج.

ترامب: جولة جديدة من الضربات “غير مرجحة”

وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يوم الاثنين، قال ترامب إن جولة جديدة من الضربات ضد إيران "غير مرجحة تماماً" و"لا تبدو ضرورية".

وأضاف أنه يفضل بدلاً من ذلك مواصلة الحملة الاقتصادية والحصار البحري ضد إيران، إضافة إلى عملية جديدة تحمل اسم "البوابة الحديدية" لقطع الطرق البرية التي تستخدمها إيران لنقل الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا الأخرى.

روبيو يشرح "الخيار الثالث" في باريس

وخلف الكواليس، شرح روبيو السياسة الأمريكية تجاه إيران في اجتماع مغلق يوم الثلاثاء مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في باريس.

وقال روبيو، بحسب ثلاثة أشخاص كانوا في القاعة: "الرئيس لا يملك خيارين فقط. الأمر ليس مجرد العودة إلى الحرب أو توقيع اتفاق سلام سخيف. لن نبرم اتفاقاً غبياً. الخيار الثالث الذي لدينا هو مواصلة فعل ما نفعله الآن".

وتابع أن الولايات المتحدة تفرض تكاليف مدمرة على الاقتصاد الإيراني، مما يصعّب عليها تمويل المنظمات الإرهابية أو إعادة بناء جيشها، مشدداً على أنه لا يوجد تاريخ انتهاء لهذه السياسة.

وأضاف: "الرئيس ليس تحت ضغط زمني زائف، الإيرانيون يلحقون أضراراً جسيمة باقتصادهم".

فريق "الخنق" داخل إدارة ترامب

ويقول مسؤولون أمريكيون إن روبيو كان من بين أعضاء فريق الأمن القومي لترامب الذين دفعوا باتجاه استراتيجية الخنق، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وجاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره.

وعارضت هذه المجموعة استئناف الحرب، ولم تؤمن بأن مواقف إيران الحالية يمكن أن تؤدي إلى اتفاق يخدم المصالح الأمريكية، وضغطت من أجل الخيار الثالث.

روبيو متشكك في انفراجة دبلوماسية

وأبدى روبيو تشككاً عميقاً في حدوث انفراجة دبلوماسية، قائلاً للصحفيين بعد اجتماع مجموعة السبع: "إيران تود التوصل إلى اتفاق. المشكلة هي أن الشروط التي تواصل وضعها سخيفة. إنهم ليسوا جديين حتى الآن".

وأضاف أن ذلك قد يتغير إذا شعر الإيرانيون بمزيد من الألم الاقتصادي: "في النهاية عليك أن تأكل. في النهاية تخترق الحقائق الاقتصادية جمجمة حتى أكثر المتطرفين جنوناً. لذا أعتقد أنه مع مرور الوقت سيكون لذلك تأثير".

قلق الحلفاء من الضغوط الأمريكية

في المقابل، قال مسؤول أمريكي إن العديد من حلفاء الولايات المتحدة، مثل تركيا والعراق وباكستان، قلقون من نية ترامب إطالة أمد الضغط الاقتصادي.

وأوضح أن هؤلاء الحلفاء يخشون أن يؤدي الضغط الأمريكي عليهم لوقف التعامل مع إيران، بما في ذلك وقف الرحلات الجوية وإغلاق حدودهم، إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في بلدانهم.

توجيه خامنئي يتعارض مع مسار ترامب

ويتعارض المسار الذي اختاره ترامب تماماً مع التوجيه الذي أصدره المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لحكومته والحرس الثوري الإسلامي.

فقد أمر خامنئي بإنهاء الوضع الراهن القائم على "لا حرب ولا اتفاق"، مطالباً بنهاية واضحة للحرب. وفسرت القيادة المدنية الإيرانية ذلك على أنه ضوء أخضر للتفاوض على اتفاق.

لكن إذا استمر الجمود الحالي وتصاعد الضغط على إيران، فقد يرى الحرس الثوري في ذلك ضوءاً أخضر لشن هجمات أكثر عدوانية في المنطقة في محاولة لكسر الوضع الراهن.

تحذير من تصعيد غير مقصود

وقال داني سيترينوفيتش، الخبير في الشأن الإيراني في المجلس الأطلسي: "إيران لا تنوي ببساطة قبول هذا الوضع إلى أجل غير مسمى. قد تستنتج طهران أن زيادة التكاليف الاقتصادية والأمنية على واشنطن وشركائها الإقليميين هي الطريقة الوحيدة لإجبارها على تغيير السياسة الأمريكية".

وأضاف: "الخطر واضح: إيران تصعّد، وواشنطن ترد، ويجد الطرفان نفسيهما في مواجهة عسكرية أخرى لم يرغب أي منهما بالضرورة في خوضها".