مأساة تهز عائلة لاعب سانتوس .. مقتـــل والد «روني» ونيمار يتدخل لمساعدته

خيّم الحزن على عائلة روني، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، عقب وفاة والده مارجيرسون باربوسا كارنيرو، البالغ من العمر 72 عامًا، إثر تعرضه للطعن في الرقبة خلال حادث مأساوي بولاية بارا شمال البرازيل.

وبحسب ما أوردته صحيفة "O GLOBO" البرازيلية، بدأت الواقعة عصر الاثنين بمشادة كلامية بين والد اللاعب وإحدى السيدات في مدينة تيرا ألتا، قبل أن تتصاعد إلى اعتداء أسفر عن إصابته بطعنة في الرقبة.

ونُقل والد روني إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما تمكنت الشرطة من القبض على سيدة يُشتبه في تورطها بالحادث، وفتحت تحقيقًا للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤولية.

ومع تلقي اللاعب نبأ وفاة والده، تحركت إدارة سانتوس لمساندته، وقررت إعفاءه من التزاماته مع الفريق والسماح له بالسفر إلى ولاية بارا لقضاء الوقت مع أسرته في هذه الظروف الصعبة، دون تحديد موعد لعودته إلى التدريبات أو المباريات.

وفي لفتة إنسانية، بادر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى مساعدة زميله، واضعًا طائرته الخاصة تحت تصرفه لتسهيل سفره برفقة أفراد عائلته والوصول إلى ذويه في أسرع وقت.

وعبّر روني عن امتنانه لهذه المبادرة عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، كاشفًا عن وقع الخبر الصادم عليه، حيث كتب: "تلقيت اليوم أحد أصعب الأخبار في حياتي، وهو وفاة والدي".

وأضاف موجهًا الشكر إلى نيمار: "شكري الخاص لنيمار على كرمه واستعداده لوضع طائرته تحت تصرفنا لمساعدتنا في هذا الظرف".

ويبلغ روني 31 عامًا، وسبق له ارتداء قميص منتخب البرازيل في 3 مباريات دولية، ويأتي موقف سانتوس ليمنحه فرصة التركيز على أسرته وتجاوز هذه المحنة، مع تأكيد النادي دعمه الكامل له خلال الفترة الحالية.