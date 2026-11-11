عصام مرعي: علي ماهر الأنسب لتدريب منتخب مصر.. ومحمد صلاح سيكون مؤثرًا معه

أشاد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، باختيار علي ماهر لتولي تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أنه الأنسب لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال “مرعي”، خلال تصريحاته لبرنامج «مودرن سبورتس» تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إن بداية علي ماهر بإعادة اللاعبين المستبعدين إلى حسابات المنتخب خطوة رائعة، كاشفًا عن تواصله مع مصطفى محمد وإبلاغه بأنه سيكون ضمن حساباته مستقبلًا.

وأضاف أن محمد صلاح سيكون مؤثرًا مع علي ماهر، مشيرًا إلى أن بصمات قائد المنتخب واضحة مع جميع المدربين.

وانتقد مرعي الحملات التي تستهدف صلاح، متسائلًا عن أسباب تركيز بعض صناع المحتوى عليه دون غيره، مؤكدًا أن صلاح سفير لمصر ويمتلك تاريخًا كبيرًا مع المنتخب، وأن معرفة ليونيل ميسي بصلاح دون غيره من لاعبي منتخب مصر تعكس قيمة اللاعب ومكانته.