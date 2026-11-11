ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة .. إصابة تشواميني تُربك حسابات منتخب فرنسا

تلقى نادي ريال مدريد ضربة خلال فترة التوقف الدولي، بعدما تعرض لاعب وسطه أوريلين تشواميني لإصابة أثناء مشاركته في معسكر منتخب فرنسا، ما أجبره على مغادرة التدريبات وعدم استكمال الحصة التدريبية مع زملائه..

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، شعر تشواميني بآلام في منطقة الفخذ خلال مران المنتخب الفرنسي، الثلاثاء، الأمر الذي استدعى خضوعه لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، وسط احتمالات باستبعاده من قائمة الفريق خلال فترة التوقف الحالية.

تشواميني يغادر معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن ريال مدريد أوضح أن اللاعب يعاني من انزعاج في منطقة الفخذ الأيمن، قبل أن يضطر إلى الانسحاب من التدريبات، مع احتمالية عودته إلى العاصمة الإسبانية لمواصلة الفحوصات والعلاج.

وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تفاصيل إصابة لاعب ريال مدريد، مؤكدًا تعرضه لإصابة في العضلة المقربة اليمنى، وقرار إعادته إلى ناديه بعد التشاور مع الجهاز الطبي للنادي الملكي.

وجاء في بيان الاتحاد: «يعاني أوريلين تشواميني من إصابة في العضلة المقربة اليمنى، وبعد التشاور مع أطباء نادي ريال مدريد، قرر الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي، بالاتفاق مع اللاعب، إعادته إلى ناديه، ولن يتم استدعاء بديل له».

فرنسا تستعد لمواجهتي إيطاليا وتركيا

وتأتي إصابة تشواميني قبل ارتباطات منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، حيث يستعد لمواجهة إيطاليا، الخميس، قبل استقبال منتخب تركيا يوم الأحد، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتضع الإصابة الجهاز الفني لريال مدريد أمام تحدٍ جديد، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستحدد مدة غياب اللاعب، ومدى قدرته على العودة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.