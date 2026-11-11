مدافع إنبي على رادار الأهلي .. إبراهيم فايق يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن دخول أحمد كالوشا، مدافع فريق إنبي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار خطة القلعة الحمراء لتدعيم خط الدفاع.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية، إن أحمد كالوشا أصبح أحد الخيارات المطروحة أمام الأهلي لتدعيم مركز قلب الدفاع، مشيرًا إلى أن هناك تحفظًا يتعلق بعمر اللاعب، الذي يبلغ 29 عامًا.

وأضاف أن عامل السن قد يمثل المشكلة الوحيدة أمام إتمام الصفقة، موضحًا أن الأهلي قد يتجه للتعاقد مع مدافع إنبي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بدلًا من ضمه بشكل نهائي.

وأشار الإعلامي إبراهيم فايق إلى أن الأهلي يدرس عدة خيارات أخرى لتدعيم خط الدفاع، من بينها إبراهيم سامي، مدافع فريق القناة، ومصطفى إبراهيم، مدافع الاتحاد السكندري، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى التي دخلت دائرة الترشيحات.

ويأتي ذلك في ظل رغبة الأهلي في تدعيم مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة مع سعي الجهاز الفني لتوفير عناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة للفريق، وزيادة المنافسة بين اللاعبين في الخط الخلفي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف الأهلي من الأسماء المطروحة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقات الجديدة.