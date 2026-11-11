ما الفرق بين جمع الصلاة وقصرها؟.. الإفتاء توضح الأحكام

يتساءل بعض المصلين عن الفرق بين جمع الصلاة وقصرها، ومتى يجوز للمسافر الجمع بين الصلوات أو أداء الصلاة الرباعية ركعتين بدلًا من أربع؟ وتُعد رخصتا جمع الصلاة وقصرها من التيسيرات التي شرعها الله لعباده، وفي السطور التالية نتعرف على حكم جمع الصلاة وقصرها وهل يجوز الجمع دون قصر أو القصر دون جمع؟ من دار الإفتاء.

ما الفرق بين جمع الصلاة وقصرها؟



ومن جانبه، وضّح الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، الفرق بين قصر الصلاة وجمعها، مشيرا إلى أن القصر والجمع رخصتان مختلفتان، ولكل منهما شروطه وأحكامه، ولا يلزم من الأخذ بإحداهما الأخذ بالأخرى.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أن الجمع بين الصلوات رخصة مستقلة عن قصر الصلاة، فليس كل من يقصر الصلاة ملزمًا بالجمع، كما يجوز الجمع دون قصر في بعض الظروف، مثل المطر أو المرض أو وجود مشقة تقتضي أداء صلاتي الظهر والعصر معًا، أو المغرب والعشاء معًا، وفقًا للأحكام والضوابط الشرعية.

ما شروط قصر الصلاة للمسافر؟

وعن شروط قصر الصلاة، فأوضح أمين الإفتاء أن جمهور الفقهاء يجيزون للمسافر قصر الصلاة إذا كانت مدة إقامته في المكان الذي سافر إليه ثلاثة أيام، بخلاف يومي السفر والعودة، موضحًا أن له القصر خلال يوم السفر ويوم الرجوع والأيام الثلاثة التي يقيم فيها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المذهب الحنفي يحدد مدة الإقامة التي يجوز معها القصر بخمسة عشر يومًا، موضحًا أنه يجوز للمسلم الأخذ بهذا القول.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصلوات التي تُقصر في السفر هي الظهر والعصر والعشاء، حيث تُصلى كل منها ركعتين بدلًا من أربع، أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما.

كيفية قصر الصلاة القصر

يمكن للمسلم أن يصلّي الصلوات المفروضة الرباعيّة ركعتَين، وهي: صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة العشاء، بينما لا يمكن القصر في صلاتَي الفجر والمغرب، وهو مشروعٌ للمسافر فقط، قال الله -تعالى-: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا»، وقد دل على جواز القصر في الصلاة للمسافر ما رواه أبو جُحيفة -رضي الله عنه-، حيث قال: «خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالهَاجِرَةِ، فَصَلَّى بالبَطْحَاءِ الظُّهْرَ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ونَصَبَ بيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بوَضُوئِهِ».