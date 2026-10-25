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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم جمع صلاتي الظهر بالعصر بسبب ضغط الشغل

الصلاة
الصلاة
إيمان طلعت

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية السابق، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:أكون في عملي طوال اليوم ولا اجد وقتا لأداء الصلاة .. فأتنظر حتى اذهب الى البيت ثم اصلي كل ما فاتني طوال اليوم .. فما حكم الدين في ذلك؟ .

ورد "عاشور"، قائلًا: إن الصلاة يجب أن تكون في وقتها وهذا هو الأصل وقد قال تعالى في كتابه العزيز (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا الآية 103 سورة البقرة وعليك ان تؤدي كل صلاة في وقتها الذي يبدأ عند الاذان وينتهي عند دخول وقت الصلاة التي تليها.

حكم جمع صلاة الظهر مع العصر بسبب ضغط الشغل

وأشار الى أن الجمع بين الصلوات لا يكون إلا لعذر قهري وأن يكون استثناءً وليس عادة فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها.

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تارك الصلاة تكاسلا أو عمدا أو من يصلي فرضًا ويترك آخر أو من يجمعها كلها آخر الليل ليسوا على درجة واحدة من الذنب، فهم درجات.

وأضاف "جمعة" في فتوى له ردا على سؤال "هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل آخر الليل"؟ قائلا: "هذا خطأ وإثم، لأن الصلاة تكون على وقتها كما أمر الله عز وجل، فطالما لديك الوقت والقدرة على أداء الصلاة في العمل وجب عليك أن تؤديها فورًا".

وتابع: "ليعلم الجميع أن تارك الصلاة لا يبارك الله له في صحته وأبنائه وماله وزوجته ووقته، تجده دائمًا غارقًا في الأزمات والمشاكل، ونحن في أمسّ الحاجة لهذه البركة، خاصةً في هذه الأيام".

هل يجوز للمريض جمع الصلوات قبل إجراء عملية جراحية؟

هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم لأنى هعمل عملية؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح قائلًا: "إنه يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قبل أن تدخل العلميات، وبعد العمليات لو استطعت أن تصلى المغرب والعشاء فلا مانع، وإن لم تستطع فصليهم جمع تأخير بمعنى أنك تصلى المغرب والعشاء فى وقت العشاء، وإن لم تستطع فتصلى على حالك بأن تتوجه للقبلة وتجلس إن استطعت إلى أن تصل إلى الحد الذى تستطيع أن تصلى به.

حكم جمع الصلاة لإجراء عملية جراحية

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمريض الذي يجري عملية جراحية أن يجمع بين الصلاتين، لأنه من أصحاب الأعذار.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قصر الصلاة لأجل إجراء عملية جراحية؟»، أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا للمسافر، أما المريض فيجوز له الجمع بين الصلاتين إذا كان يخشى فوات وقت الصلاة، بسبب طول مدة العملية.

وبيّن كيفية الجمع: أن يصلي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء ويمكن أن يجمعهما ويقصر الرباعية ويجوز أن يجمعهما بالإتمام بغير قصر، موضحا: فإن كان في جمع التأخير عليه أن ينوي قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه يجمعها تأخيرًا مع وقت الصلاة الثانية.

حكم جمع الصلاة لإجراء عملية جراحية حكم جمع صلاة الظهر مع العصر بسبب ضغط الشغل الصلاة

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