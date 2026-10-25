هل يبطل الضحك غير المتعمد الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام المتعلقة بالضحك أثناء الصلاة، مبينًا الفرق بين الضحك الخفيف الذي يصدر دون صوت والقهقهة المصحوبة بصوت مرتفع، وما يترتب على كل منهما من أحكام تتعلق بصحة الصلاة والوضوء، وفقًا لما قرره فقهاء المذهب الحنفي.

وأشار أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الفقهاء ميزوا بين الضحك والقهقهة أثناء أداء الصلاة، حيث إن الضحك الخفيف الذي لا يصاحبه صوت يترتب عليه بطلان الصلاة وحدها، ويجب على المصلي إعادتها، بينما تؤدي القهقهة، التي تعني الضحك بصوت مسموع وواضح، إلى بطلان الصلاة والوضوء معًا، ما يستوجب الوضوء مجددًا ثم إعادة الصلاة.

ولفت إلى أن هذا التفريق يستند إلى طبيعة كل حالة، فالضحك الخفيف قد يحدث نتيجة السهو أو عدم قدرة الإنسان على التحكم في نفسه، في حين أن القهقهة تمثل خروجًا واضحًا عن هيئة الخشوع والوقار التي ينبغي أن يكون عليها المسلم أثناء وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى.

وشدد على ضرورة أن يحرص المسلم على الاستعداد للصلاة نفسيًا وذهنيًا قبل الشروع فيها، وأن يبتعد عن كل ما يمكن أن يشتت انتباهه أو يخرجه عن أجواء العبادة، حتى يؤدي الصلاة في خشوع واستحضار لمعاني الوقوف بين يدي الله، وتكون صلته بربه قائمة على التعظيم والتدبر.

حكم انكشاف جزء من العورة أثناء الصلاة

وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية ضرورة التزام المسلم بستر عورته أثناء الصلاة، باعتبار ذلك من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند أداء العبادة، مع استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله عز وجل والالتزام بآداب الصلاة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال بشأن حكم انكشاف بعض عورة الرجل أثناء الصلاة، حيث أوضحت دار الإفتاء أن انكشاف جزء يسير من الظهر أو الإليتين لا يؤدي إلى بطلان الصلاة إذا وقع دون تعمد أو تقصير من المصلي في ستر عورته، أو إذا بادر إلى جذب ملابسه وإعادة ستر الجزء المكشوف بمجرد ملاحظة الأمر.

وأضافت دار الإفتاء أن إعادة الصلاة في هذه الحالة مستحبة خروجًا من الخلاف الفقهي، مؤكدة أهمية الانتباه إلى هذا الأمر الذي قد يغفل عنه بعض المصلين أثناء أداء الصلاة.

ودعت دار الإفتاء المصرية الأئمة والعلماء إلى توعية المصلين بأحكام ستر العورة، والتنبيه إلى ضرورة الاهتمام بها، حتى يتجنب المسلمون الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر في صحة صلاتهم.

حكم الصلاة بالملابس الممزقة

من جانبها، تناولت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية حكم صلاة المسلم إذا انكشف جزء من عورته أثناء الصلاة بسبب وجود ثقوب أو قطع في ملابسه، موضحة أن ستر العورة يعد أحد شروط صحة الصلاة، وأن الحكم في هذه الحالة يتوقف على مقدار الجزء المكشوف وما إذا كان الانكشاف متعمدًا أم وقع دون قصد.

وأفادت اللجنة، في إجابتها عن سؤال حول صحة الصلاة بالملابس التي تحتوي على ثقوب أو أجزاء ممزقة، بأن الصلاة لا تبطل لمجرد انكشاف جزء من العورة إذا توافر شرطان أساسيان، أولهما ألا يكون المصلي قد تعمد كشف عورته، وثانيهما أن يكون الجزء الذي انكشف يسيرًا ومحدودًا.

وأوضحت أن ستر العورة واجب أثناء الصلاة متى كان ذلك ممكنًا، وأن انكشاف جزء كبير من العورة يستوجب إعادة الصلاة، وكذلك الحال إذا تعمد المصلي كشف عورته، حتى لو كان الجزء المكشوف قليلًا.

أما إذا كان الانكشاف يسيرًا وحدث دون تعمد، فإن الصلاة تكون صحيحة وفقًا لما أوضحته لجنة الفتوى، مستندة في ذلك إلى ما ورد بشأن عمرو بن سلمة، الذي كان يؤم أصحابه في الصلاة وهو صغير السن، وكان ينكشف شيء يسير من عورته عند السجود، ولم يُنقل أنه أعاد الصلاة، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

واستدلت اللجنة بهذه الواقعة على أن انكشاف الجزء اليسير من العورة دون تعمد لا يستلزم بطلان الصلاة، بينما يؤدي التعمد إلى بطلانها، ولو كان الجزء المكشوف قليلًا.

واختتمت لجنة الفتوى بالتأكيد على أهمية اهتمام المسلم بملابسه عند أداء الصلاة، وضرورة الحرص على ستر العورة والتزين بما يليق بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مستشهدة بقول الله تعالى في سورة الأعراف: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ».