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الإشراف العام
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دار الإفتاء تفتح باب التسجيل في برنامج «لتسكنوا إليها» لتأهيل المقبلين على الزواج

دورة تأهيل المقبلين على الزواج
دورة تأهيل المقبلين على الزواج
عبد الرحمن محمد

أعلن مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية فتح باب الالتحاق ببرنامج «تأهيل المقبلين على الزواج – لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا»، في إطار جهود الدار لتعزيز الوعي الأسري وتأهيل الشباب والفتيات لبناء حياة زوجية مستقرة، تقوم على أسس شرعية وتربوية سليمة، وتدعم قيم المودة والرحمة والتفاهم بين الزوجين.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البرنامج يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، وتستمر حتى الخميس 26 نوفمبر 2026، بإجمالي 16 محاضرة، تُعقد بمقر مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية في شارع صلاح سالم بالقاهرة، في تمام الساعة الرابعة مساءً، وتستمر كل محاضرة لمدة ساعتين.

ويستهدف البرنامج المقبلين على الزواج من الجنسين، سواء من المصريين أو الوافدين، من خلال تقديم مجموعة من الموضوعات والتدريبات التي تساعدهم على الاستعداد للحياة الزوجية، وفهم متطلباتها، والتعامل مع مسؤولياتها المختلفة بما يسهم في بناء أسرة مستقرة.

تعزيز الوعي بأسس الحياة الزوجية الناجحة

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وعي المقبلين على الزواج بمقومات الحياة الزوجية الناجحة، وتنمية مهارات التواصل الفعّال والحوار البنّاء بين الزوجين، بما يساعد على ترسيخ التفاهم المتبادل والتعامل الإيجابي مع الاختلافات التي قد تنشأ خلال الحياة الأسرية.

كما يتناول البرنامج التعريف بالحقوق والواجبات الأسرية، بما يضمن فهم كل طرف لمسؤولياته تجاه الطرف الآخر، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية، إلى جانب العمل على الحد من المشكلات الأسرية من خلال التأهيل المسبق للمقبلين على الزواج.

التخطيط المالي وإدارة الخلافات والضغوط الأسرية

ويتضمن البرنامج تنمية مهارات إدارة الأزمات المالية التي قد تواجه الأسرة، والتدريب على التخطيط الاقتصادي السليم للمستقبل، بما يساعد الزوجين على التعامل مع الالتزامات المالية واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الأسرة بصورة أكثر وعيًا.

ويستهدف البرنامج كذلك تنمية مهارات حل النزاعات الأسرية وإدارة الضغوط الحياتية، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم في التعامل مع المواقف المختلفة، بما يحد من تصاعد الخلافات ويدعم قدرة الزوجين على تجاوز التحديات التي قد تواجههما خلال حياتهما المشتركة.

التربية الإيجابية وترسيخ المودة والرحمة بين الزوجين

ويولي البرنامج اهتمامًا بالتوعية بأسس التربية الإيجابية المشتركة، والعمل على بناء بيئة أسرية داعمة للأبناء، تقوم على التعاون بين الوالدين في التربية والرعاية، بما يساعد على توفير مناخ أسري صحي ومستقر.

كما يسعى إلى إرساء ميثاق أخلاقي أسري ينظم العلاقة الزوجية، ويرسخ قيم المودة والرحمة والاحترام المتبادل بين الطرفين، بما يعزز التفاهم والتعاون داخل الأسرة، ويدعم بناء علاقات زوجية قائمة على المسؤولية المشتركة والاستقرار.

ويمكن للراغبين في الالتحاق ببرنامج «تأهيل المقبلين على الزواج – لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا» التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/MqNrhZ4w38Run5Cw5

دار الإفتاء المصرية تأهيل المقبلين على الزواج برنامج لتسكنوا إليها مركز التدريب بدار الإفتاء الاستقرار الأسري الوعي الأسري التسجيل في برنامج تأهيل الزواج

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