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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. الجامع الأزهر ينظم ندوة صناعة البيئة المحفزة للمتعلم ضمن ملتقى المرأة

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

يعقد الجامع الأزهر الشريف، اليوم السبت، الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والثلاثين للبرامج المخصصة للمرأة والأسرة، تحت عنوان «معالم في بناء الوعي المعرفي»، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر.

وتتناول ندوة اليوم موضوع «صناعة البيئة المحفزة للمتعلم»، بمشاركة الدكتورة منال مصباح، أستاذ البلاغة والنقد ورئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية بكلية الهندسة، والدكتورة أميرة رسلان، أستاذ الأدب والنقد المساعد بجامعة الأزهر وعضو الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، فيما تتولى إدارة اللقاء الدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر.

برامج الجامع الأزهر تناقش قضايا المرأة والأسرة والمجتمع

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن البرامج التي يقدمها الجامع الأزهر للمرأة والأسرة تستهدف تناول الموضوعات المرتبطة باحتياجات الأسرة والمجتمع، من خلال الاستفادة من خبرات مجموعة من المتخصصين في مجالات علوم اللغة والعلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية.

وأضاف أن الموسم الثامن والثلاثين يأتي امتدادًا للمواسم السابقة، ويضم أربع محاضرات تُنظم أيام السبت على مدار شهر كامل، وتتناول مجموعة من المحاور المتنوعة التي تندرج تحت العنوان الرئيسي للبرنامج، بما يسهم في تنمية الوعي المعرفي والاجتماعي لدى المشاركات.

ضوابط التسجيل والمشاركة في ملتقى المرأة بالجامع الأزهر

وأوضح المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري أن الالتحاق بالبرنامج متاح للنساء فقط، ويشترط إتمام التسجيل المسبق والالتزام بحضور المحاضرات الأربع كاملة، مشيرًا إلى أن المشاركات يحصلن في ختام البرنامج على شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

ويمكن للسيدات الراغبات في المشاركة تسجيل بياناتهن من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

اضـغـط هنــــــا

وتندرج هذه اللقاءات ضمن جهود الجامع الأزهر الرامية إلى نشر الوعي ومناقشة القضايا المرتبطة بالمرأة والطفل والأسرة، عبر تنظيم الملتقيات العلمية والبرامج التوعوية التي تسعى إلى تعزيز المعرفة والوعي الاجتماعي، والاستعانة بالمتخصصين لتقديم الموضوعات التي تهم الأسرة والمجتمع.

 

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