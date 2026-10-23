شيخ الأزهر يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك بالأردن: قلوبنا مع أهلنا في المملكة

أدان الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف الأبرياء في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدًا وقوف الأزهر الشريف إلى جانب الأردن الشقيق في مواجهة التطرف والإرهاب.

شيخ الأزهر يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك بالأردن

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تضامنه الكامل مع الأردن قيادةً وشعبًا، وجاء في تدوينة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «قلوبُنا مع أهلِنا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، إزاء ما تعرضت له إحدى الكنائس في محافظة الكرك من اعتداء إرهابيٍّ آثمٍ استهدف الأبرياء الآمنين، في جريمة تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية، وتكشف عن تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية والأخلاق».

وتوجَّه فضيلته بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، متضرعًا إلى المولى -عز وجل- بالدعاء أن يحفظ الأردن العزيز وشعبه الشقيق من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليه وعلى بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.