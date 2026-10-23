شيخ الأزهر يعزي الأستاذ الدكتور محمد حسن فريد في وفاة والدته

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الأخ والصديق العزيز، الدكتور محمد حسن فريد، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة أسيوط، في وفاة والدته الكريمة، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

شيخ الأزهر يدين استهداف مطار الملك فهد بالدمام

وادان شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي استهدف مطار الملك فهد بالدمام بالمملكة العربية السعودية، وأسفر عن سقوط شخصين وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء، مؤكدًا أن استهداف المنشآت المدنية يمثل انتهاكًا للقواعد الإنسانية والأعراف الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، واعتداءً صارخًا على مبادئ الإسلام وأصول شريعته وقيمه وأخلاقه.

وشدد الأزهر الشريف على أن الاعتداء على المنشآت المدنية بالمملكة وتعريض حياة الأبرياء للخطر أمر مرفوض بكل المقاييس الشرعية والإنسانية والأخلاقية، ولا يمكن تبريره مهما كانت الأسباب. كما يدعو الأزهر إلى ضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف الاعتداءات التي تستهدف المملكة بشكل فوري، بما يحفظ أرواح المدنيين الأبرياء، ويحول دون اتساع دائرة الصراع والحروب، ويصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها.