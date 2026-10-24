قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد تنعى الزميل محمد القاياتي رئيس تحرير برنامج «حقائق وأسرار»
الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت في مصر
أحمد فتوح ينتظر عرضًا سعوديًا لحسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك
النيابة تحقق في واقعة انهيار عقار طنطا وتستمع لأقوال السكان
تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وسط تحذيرات من تمرير مخططات التهجير
غدًا في جميع المحافظات.. الزراعة تبدأ تحصين الأبقار والأغنام
رغم التعادل مع القناة.. الأهلي يحقق أفضل معدل نقاط في الدوري المصري
خاص| حقيقة مفاوضات الأهلي لضم إبراهيم عادل
القفص هيوصل 500 جنيه.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم الأيام المقبلة
حكم تصغير الأنف.. الإفتاء توضح متى يكون جائزًا ومتى يدخل في تغيير خلق الله؟
نطالبه بـ 20 مليون جنيه.. الزمالك يكشف تفاصيل الشكوى ضد زيزو بسبب الإعلانات
بعد الاتفاق في أوغندا.. محمد هاني يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن التجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تصغير الأنف.. الإفتاء توضح متى يكون جائزًا ومتى يدخل في تغيير خلق الله؟

حكم عملية التجميل
حكم عملية التجميل
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لإجراء جراحات تصغير الأنف، في الحالات التي يعاني فيها الشخص من كبر حجمها ، وما يترتب عليه من ضيق نفسي أو حرج اجتماعي، مؤكدة أن الحكم يتوقف على الغرض من العملية ومدى خروج حجم الأنف عن الشكل الطبيعي.

وأكدت الدار، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن إجراء عملية تصغير الأنف لا مانع منه شرعًا إذا كان حجمها غير طبيعي ويسبب لصاحبها أذى نفسيًا، مشيرة إلى أن هذا النوع من العمليات يندرج تحت العلاج وليس التجميل.

حكم تصغير الأنف بغرض التجميل

وبيّنت دار الإفتاء، أن الأصل الشرعي يمنع تغيير الإنسان لخلقته التي خلقه الله عليها لمجرد طلب الحسن والجمال، إلا أن هناك حالات يجوز فيها التدخل الجراحي لإصلاح عيب أو إعادة العضو إلى صورته الطبيعية.

وأضافت أن تصغير الأنف يكون جائزًا إذا كان حجمها كبيرًا بصورة غير معتادة، وكان الهدف من العملية إعادتها إلى الحجم الطبيعي الذي عليه عامة الناس، أما إجراء الجراحة لمجرد تحسين الشكل وزيادة الجمال، دون وجود عيب غير طبيعي، فيعد من تغيير خلق الله تعالى ولا يجوز شرعًا.

وشددت الدار ، على أن المعيار في الحكم هو طبيعة الحالة والغاية من التدخل؛ فإذا كان الأمر متعلقًا بعلاج عيب واضح يسبب أذى نفسيًا، فلا حرج في إجراء العملية، بينما لا يجوز اللجوء إليها لمجرد التجميل.

عمليات التجميل بين العلاج وتحسين المظهر

وفي سياق متصل، تناول الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إجراء عمليات التجميل، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح شلبي، أن عمليات التجميل التي تستهدف علاج مرض أو إعادة عضو مصاب إلى وضعه الطبيعي، أو إزالة تشوهات، تكون جائزة شرعًا ولا حرج فيها، إذا أقر الطبيب المختص الحاجة إلى ذلك.

وأشار إلى أن إجراء عمليات التجميل لمجرد تحسين المظهر، دون وجود داعٍ علاجي أو حاجة معتبرة، لا يصح شرعًا.

حكم إزالة النمش والوحمات من الوجه

من جانبها، تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالًا من سيدة ترغب في إزالة النمش والوحمات الموجودة بوجهها، وتسأل عن الحكم الشرعي لذلك.

وأجابت اللجنة بأن إزالة النمش والوحمات لا حرج فيها إذا كانت تمثل عيبًا واضحًا يشوه الخِلقة، مؤكدة أن مثل هذه الحالات لا تدخل في نطاق تغيير خلق الله.

حكم تصغير الأنف دار الإفتاء عمليات التجميل حكم عمليات التجميل تغيير خلق الله حكم جراحات التجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

أمطار رعدية

الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا

جوهر نبيل

بعد ضربه لها بإنجلترا.. وزير الرياضة يوجه بوقف مدرب زينة فاروق لاعبة تنس الطاولة

ترشيحاتنا

ميسي

بيدري: ميسي أعظم لاعب في تاريخ برشلونة.. وأشجع الأرجنتين منذ طفولتي

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

دوري "روشن" السعودي

الهلال يعزز صدارته لدوري روشن السعودي بالفوز على القادسية 3-2

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد