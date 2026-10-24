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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: خدمة أبناء مصر واجب يمتد إلى كل بقعة من أرض الوطن

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن رسالة الوزارة تتمثل في إيصال الخطاب الديني والخدمات الدعوية إلى أبناء مصر في جميع المحافظات دون استثناء، مشددًا على أن خدمة المواطنين واجب وطني لا يتوقف عند حدود مكان بعينه.

وقال وزير الأوقاف، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوزارة امتدت جهودها إلى حلايب وشلاتين، حيث أسست بالتعاون مع الهيئة الهندسية مساجد جديدة وافتتحتها، كما أعلنت وضع حجر الأساس لتشييد خمسة مساجد في منطقة الوادي الجديد، ويجري العمل عليها بالتعاون مع الهيئة الهندسية.

وأضاف الأزهري أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من إيمان الوزارة بأن خدمة المصريين واجب يمتد إلى كل بقعة من أرض الوطن، وأن إيصال الخطاب الديني والخدمات الدعوية إلى جميع المواطنين يمثل رسالة أساسية لوزارة الأوقاف.

في سياق آخر، أوضح وزير الأوقاف أن فكر العمران يمثل مدخلًا لبناء الإنسان ونهضة الوطن، مؤكدًا أن الخطاب الديني يسهم في ترسيخ قيمة العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت مؤتمرًا حول المهن، وكرمت شيوخ المهن، وأصدرت كتابًا عن المهن في الإسلام، كما أطلقت «وثيقة القاهرة للعمران»، التي وقع عليها علماء من 80 دولة، وتسعى إلى اعتمادها لدى منظمة التعاون الإسلامي واليونسكو والأمم المتحدة.

وشدد الأزهري على أن العمران ليس مجرد بناء للمكان، بل هو بناء للإنسان وتعظيم لقيمة العمل والإتقان، وذلك خلال جلسة «الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية».

وزير الأوقاف العمران خدمة المواطنين بناء المساجد

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