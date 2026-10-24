الأوقاف تنظم مسابقة ثقافية ودينية للطلاب الوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق

أقام معسكر «أبي بكر الصديق» بمحافظة الإسكندرية مسابقة تجمع بين الجوانب الثقافية والدينية، بمشاركة طلاب برنامج «تعليم اللغة العربية للأجانب»، وذلك في إطار الأنشطة التي يشهدها الموسم الجديد للبرنامج لعام 2026/2027.

وتُقام الفعالية برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس.

تنمية المعرفة وتعزيز التفاعل بين الطلاب

وشارك في المسابقة محمد عبد المقصود إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للبعثات والوافدين والمشرف العام على المعسكر، إلى جانب مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهم الدكتور عاطف أبو طالب، والدكتور محمد سيد حجاج مرسي، وأحمد صفوان.

وتهدف المسابقة إلى توسيع مدارك الطلاب الوافدين، وزيادة معارفهم في المجالات الثقافية والدينية، فضلًا عن توفير أجواء تشجع على التنافس الإيجابي، وتعزز فرص التواصل والاندماج بين المشاركين.

أنشطة متكاملة لإعداد الوافدين فكريًا ودعويًا

وتندرج هذه الفعالية ضمن منظومة الأنشطة التي تنظمها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار الاهتمام بإعداد الطلاب الوافدين وتأهيلهم على المستويات الفكرية والدعوية والثقافية، من خلال برامج تفاعلية تتيح لهم الجمع بين اكتساب المعلومات والمشاركة الفعلية.

واختُتمت المسابقة بالتأكيد على اهتمام مؤسسات الأوقاف بتقديم أنشطة تثقيفية متنوعة للطلاب الوافدين، تسهم في تنمية قدراتهم العلمية، وتعزز القيم الإيجابية لديهم، إلى جانب توفير مناخ تعليمي متكامل يربط بين الدراسة الأكاديمية والتفاعل الثقافي.