الأوقاف تعقد 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية حول الرفق في ميزان الشريعة

تنظم وزارة الأوقاف 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية، تحت عنوان «الرفق في ميزان الشريعة الإسلامية»، في إطار خطتها الدعوية والعلمية والتثقيفية لنشر الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية بالمجتمع.

وتُعقد المجالس اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026، عقب صلاة العشاء، بمديريات أوقاف مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد، فيما تستضيف مديرية أوقاف السويس هذه المجالس يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، وتُعقد بمديرية أوقاف شمال سيناء يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

الأوقاف تواصل جهودها لمواجهة التطرف الفكري

وتندرج هذه المجالس ضمن جهود وزارة الأوقاف لتنفيذ محاور خطتها الدعوية، التي تستهدف مواصلة مواجهة الإرهاب والتطرف بمختلف صوره، والتصدي للتطرف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة الشخصية المصرية الوطنية وبنائها على أسس دينية راسخة.

مجالس الفقه لتعزيز الوعي الديني وترسيخ قيمة الرفق

وتستهدف المجالس الإسهام في بناء وعي الشباب ومختلف فئات المجتمع المصري، وتعزيز دور المساجد في صناعة الحضارة، وترسيخ أهمية العلم والاكتشاف والإبداع، وتنمية الشغف بالمعرفة، بما يدعم نشر الوعي الديني الرشيد.

كما تسعى إلى إبراز قيمة الرفق باعتبارها إحدى القيم الأصيلة في الشريعة الإسلامية، ومنهجًا في التعامل مع النفس والآخرين، وأساسًا لبناء مجتمع متماسك تسوده الرحمة والتراحم.



