كيف تؤدى سجدة التلاوة داخل الصلاة وخارجها؟.. أمين الفتوى يوضح هيئتها

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيفية أداء سجدة التلاوة والهيئة الصحيحة لها داخل الصلاة وخارجها، موضحًا أن طريقة أدائها تختلف بحسب ما إذا كانت في أثناء الصلاة أم خارجها.

كيفية أداء سجدة التلاوة والهيئة الصحيحة لها

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه إذا كانت سجدة التلاوة داخل الصلاة، فإن المصلي يكبر دون رفع يديه، ثم يسجد ويأتي بما تيسر له من الذكر والتسبيح، وبعد ذلك يكبر ويرفع من السجود، ثم يواصل القراءة ويستكمل صلاته.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن سجدة التلاوة خارج الصلاة لها أكثر من هيئة، موضحًا أن الطريقة الأولى تكون بأن يكبر الشخص وهو جالس، ثم يسجد ويأتي بالذكر، وبعدها يكبر ويرفع من السجود، وبذلك تنتهي السجدة دون اشتراط القيام قبلها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الطريقة الثانية تبدأ بالتكبير من وضع الجلوس كما في تكبيرة الإحرام، ثم السجود مباشرة، وبعد التسبيح والذكر يكبر المصلي ويرفع من السجود، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله.

وأكد الدكتور محمود شلبي أن الطريقتين صحيحتان، ويجوز للمسلم أن يؤدي سجدة التلاوة خارج الصلاة بأي منهما، دون حرج.