حارس سمنود: « لعيبة زد بيقبضوا 10 ملايين وإحنا بنقبض 5 آلاف جنيه.. ظروف اللعيبة في الدرجة الثانية صعبة»

تحدث أحمد خير، حارس مرمى نادي سمنود، عن الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها العديد من لاعبي دوري الدرجة الثانية، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا منهم يضطر إلى العمل في مهن أخرى بجانب كرة القدم من أجل توفير متطلبات الحياة.

وقال خير، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الفوارق المادية بين الأندية كبيرة للغاية، موضحًا أن لاعبي نادي زد يحصلون على رواتب تصل إلى 10 ملايين جنيه، في حين لا تتجاوز مستحقات لاعبي فريقه 5 آلاف جنيه، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي تواجه لاعبي الدرجات الأدنى.