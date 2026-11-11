محافظ الإسكندرية يفتتح معرض «من مالطا إلى سانت كاترين» ضمن فعاليات أيام التراث السكندري

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، معرض «من مالطا إلى سانت كاترين.. قصة مالطية في الإسكندرية»، والذي تستضيفه كاتدرائية سانت كاترين، بتنظيم مشترك بين سفارة مالطا ومركز الدراسات السكندرية وكاتدرائية سانت كاترين، وذلك ضمن فعاليات أيام التراث السكندري.

وشهد الافتتاح حضور الأب فيلبيو فرج، الوزير الإقليمي للفرنسيسكان في مصر، والمونسنيور أنطوان توفيق، النائب العام للكنيسة اللاتينية، والأب كريكور موراديان، نائب أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية في الإسكندرية، والمطران داماسكينوس العزرائي، النائب البطريركي للبابا والبطريرك ثيودوروس، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، إلى جانب نديم قنواتي، ممثل سفارة مالطا، وعدد من رجال الدين والقناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الثقافية والدينية.

مقتنيات تاريخية توثق أكثر من 150 عامًا من الحضور المالطي

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ والضيوف أجنحة المعرض، واستمعوا إلى شرح حول المقتنيات المعروضة، التي توثق جانبًا مهمًا من تاريخ الإسكندرية وعلاقاتها الممتدة مع مالطا، وتكشف عن عمق الروابط الثقافية والإنسانية التي جمعت المدينة بمختلف دول البحر المتوسط.

ويضم المعرض مجموعة من المقتنيات والوثائق التاريخية، يعود عمر بعضها إلى أكثر من 150 عامًا، بما يمثل شاهدًا على الحضور المالطي في الإسكندرية وإسهاماته في تشكيل جانب من هويتها الحضارية والاجتماعية والثقافية.

أيمن عطية: الإسكندرية ستظل ملتقى الثقافات والشعوب

وأعرب المهندس أيمن عطية عن تقديره لجهود سفارة مالطا ومركز الدراسات السكندرية وكاتدرائية سانت كاترين في تنظيم المعرض، مؤكدًا أن الإسكندرية كانت وستظل مدينة الحضارة والتاريخ وملتقى الثقافات والشعوب، بما تمتلكه من إرث إنساني وحضاري يعكس تفاعل مختلف الجاليات والثقافات على أرضها عبر العصور.

وأوضح المحافظ أن الجالية المالطية ارتبطت بتاريخ الإسكندرية ارتباطًا وثيقًا، وأسهمت في إثراء حياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما يعكس طبيعة المدينة المنفتحة وقدرتها على احتضان مختلف الثقافات.

وأشار إلى اعتزاز المحافظة بالدور التاريخي الذي قامت به الكنيسة في الحفاظ على التراث الديني والثقافي، واحتضان أبناء الجاليات المختلفة، وترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك، مشيدًا بما تمثله كاتدرائية سانت كاترين من قيمة تاريخية ومعمارية ودينية بارزة، باعتبارها أحد الشواهد المهمة على التنوع الحضاري والثقافي الذي تتميز به عروس البحر المتوسط.