رسالة تهديد من تحت الأرض.. إيران تعرض «مدينة صواريخ» جديدة وتتوعد أمريكا

كشفت إيران عن مدينة صواريخ تحت الأرض جديدة وهددت بقصف القوات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه إذا استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه على البلاد.

ونشرت وسائل الإعلام التابعة للجمهورية الإسلامية مقطع فيديو مدته ست دقائق من القاعدة تحت الأرض، والتي تتبع لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإسلامي. ويتحكم هذا الفرع أيضاً في الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأظهرت اللقطات صفوفًا من الأفراد، وجوههم مشوشة ومغطاة بالأقنعة، يؤدون التحية للعميد سيد ماجد موسوي، قائد القوة، واللواء علي عبد اللهي، رئيس أركان القوات المسلحة، بينما كان الجنرالان يمران عبر الأنفاق في سيارة جيب.

صواريخ الفتح وخرمشهر في قلب القاعدة

وقالت إيران إن المجمع يحتوي على صواريخ باليستية وصواريخ كروز جديدة ومنصات إطلاقها.

ومن بين الأسلحة المعروضة في قاعاتها بعض من أقوى الأسلحة في البلاد، بما في ذلك صاروخ الفتح - الذي تصفه إيران بأنه صاروخ فرط صوتي - وصاروخ خرمشهر بعيد المدى.

صورة "أبو الصواريخ" وخامنئي

وعُلقت في الداخل صورة لحسن طهراني مقدم، "أبو" برنامج الصواريخ الإيراني، إلى جانب صور مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى، وأعلام الحرس الثوري الإيراني المتدلية من الأسقف.

وتم طمس صور العديد من الأسلحة عمداً، في محاولة واضحة لإبقائها سرية.

“سنجعلكم بائسين”

وتم طلاء أحد الصواريخ بشعار باللغة الفارسية يقول: "سنجعلكم بائسين".

وقال العميد موسوي، أثناء تدشين القاعدة، إن إيران مستعدة "لمواجهة أي تهديد في المنطقة وخارجها".

وحذر قائلاً: "إذا لزم الأمر، فسوف نسلط نيراننا على جميع قدراتهم في المنطقة وخارجها، ولن نترك للعدو شيئاً سوى الهزيمة".

عبد اللهي: مفاجآت جديدة ستتكشف

وأشاد اللواء عبد اللهي بأطقم الصواريخ ووصفهم بأنهم "أبطال هذا البلد"، وقال إن الولايات المتحدة فشلت في كسر شوكة إيران على الرغم من استخدامها كميات غير مسبوقة من الذخائر المتطورة.

وأضاف أن "مفاجآت" جديدة ستتكشف "واحدة تلو الأخرى" في أي حرب مستقبلية.

رضائي: الحرب دمرت الحكومة الأمريكية

وقد رافق الكشف عن هذه الخطوة وابل من التهديدات من القيادة السياسية الإيرانية.

وقال اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إن "الحرب على إيران قد دمرت بالفعل الحكومة الأمريكية"، وحث واشنطن على "طي صفحة الماضي"، والتوقف عن "تلفيق أخبار كاذبة حول محادثات وهمية"، و"الخضوع للشروط السبعة التي حددتها إيران مراراً".

قاليباف: إسرائيل تجر أمريكا لحرب لا نهاية لها

وحذر محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان، من أن إسرائيل "تعمل لساعات إضافية لجر الولايات المتحدة إلى حرب لا نهاية لها مع إيران"، وهو مستنقع "لا يمكن لأي رئيس، الآن أو في المستقبل، جمهوري أو ديمقراطي، الهروب منه".

وقال في رسالة منفصلة إن الكشف أثبت أن إيران قادرة على "تطوير قوة البلاد في واحدة من أكثر التقنيات تعقيداً حتى في ظل النيران".

“إيران هي من ستحدد جغرافية الحرب”

وحذر أعداء البلاد من "أي خطأ في التقدير"، مضيفاً: "إذا قاموا بخطوة خاطئة، فلن تتردد إيران في الدفاع عن نفسها بسرعة وبشكل يفوق تصورهم، وهذه المرة، ستكون القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي ستحدد جغرافية الحرب".

وفي الوقت نفسه، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إنها أوقفت ناقلتين "مخالفتين" كانتا تحاولان المرور عبر طريق غير مصرح به في مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران في 28 فبراير رداً على ذلك.

وذكرت أن ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغم بحري، وأن سفينة ثانية، يُزعم أنها كانت تحاول التسلل تحت حماية الطائرات المقاتلة الأمريكية، أصيبت بأضرار بالغة، وظلت كلتاهما تحترقان.

ترامب: الصراع العسكري انتهى فعلياً

وفي واشنطن، اتخذ ترامب نبرة أكثر ثقة وتصالحية.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض بعد لقائه رئيس وزراء قطر: "انتهى الصراع العسكري مع إيران فعلياً"، مضيفاً أن هناك "زخماً إيجابياً" وراء الجهود المبذولة لإنهاء الصراع.

وقال: "نحن نحافظ على الوضع الراهن فحسب، ونفعل ذلك بناءً على طلب الدول المجاورة لنا". وقال إن تجدد الضربات الأمريكية "أمر مستبعد للغاية"، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال "مستعدة تماماً" في حال تغيرت الظروف.

روبيو: الضغط الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره

وقال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الضغط الاقتصادي على طهران بدأ يؤتي ثماره.

وقال للصحفيين في باريس: "إنهم بحاجة إلى المال لبرنامجهم النووي. إنهم بحاجة إلى المال لتمويل الإرهاب"، مشيراً إلى الدعم الإيراني لحماس وحزب الله والميليشيات الشيعية.

لكن الحصار الاقتصادي يؤثر بشدة على الإيرانيين، حيث يؤثر التضخم وارتفاع الأسعار بشدة على الأسر العادية - ويضطر الكثيرون إلى التنقل بين الصيدليات بحثًا عن لقاح الإنفلونزا لأطفالهم، في ظل بقاء البلاد معزولة عن العالم.