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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تكريمًا لمسيرته.. ستراسبورج الفرنسي يستدعي أحمد أبو مسلم في احتفالية تأسيس النادي

أحمد ابو مسلم
أحمد ابو مسلم
نورهان عادل

تلقى أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق ورئيس إدارة الاسكاوتنج الحالي بالنادي، دعوة رسمية من نادي ستراسبورج الفرنسي، لحضور الاحتفالية الخاصة بمرور 120 عامًا على تأسيس النادي، تقديرًا لمسيرته السابقة مع الفريق الفرنسي.

وأعرب أحمد أبو مسلم عن سعادته بالدعوة، التي وجهها إليه ناديه السابق، مؤكدًا اعتزازه بالعودة إلى النادي الذي ارتدى قميصه خلال فترة احترافه في الملاعب الفرنسية.

وكتب أبو مسلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: 

«شكرًا لنادي ستراسبورج الفرنسي على حبكم ليا وواحد من أساطير النادي، وأتشرف بتمثيل هذا النادي العريق وعلى الدعوة الكريمة في احتفالية النادي 120 سنة على تأسيسه، أراكم قريبًا بإذن الله».

ومن المقرر إقامة الاحتفالية يوم 21 نوفمبر الجاري، على ملعب «لا ميناو»، معقل الفريق الفرنسي، بمشاركة عدد من اللاعبين والنجوم السابقين الذين ارتدوا قميص ستراسبورج على مدار تاريخه.

أحمد أبو مسلم ومسيرته مع ستراسبورج الفرنسي

وكان أحمد أبو مسلم قد انتقل إلى صفوف ستراسبورج الفرنسي عام 2005، قادمًا من النادي الأهلي، ليخوض تجربة احترافية في الدوري الفرنسي، استمرت حتى عام 2009، قبل أن ينتقل إلى أجاكسيو على سبيل الإعارة.

وتأتي دعوة النادي الفرنسي تقديرًا للفترة التي قضاها أبو مسلم بين صفوفه، واعتزازًا بالعلاقة التي تجمعه بالنادي رغم مرور سنوات على انتهاء تجربته الاحترافية.

أحمد أبو مسلم الأهلي ستراسبورج الفرنسي فيسبوك

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