حاجة محبطة لأي بني آدم.. إبراهيم فايق يعلق على أزمة باسم علي مع منتخب مصر

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق، طريقة استبعاد باسم علي من الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بقيادة علي ماهر، بعد إدراج اسمه ضمن التشكيل الرسمي للجهاز المعاون، قبل إبلاغه بعدم استمراره بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن باسم علي ظهر اسمه رسميًا ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، وكان من المفترض أن يعمل مساعدًا لعلي ماهر، قبل أن يتلقى صدمة باستبعاده بعد وصوله إلى المعسكر.

وأوضح أن باسم علي توجه إلى معسكر المنتخب مثل باقي أعضاء الجهاز الفني، لكنه فوجئ بإبلاغه بعدم استمراره، بسبب عدم امتلاكه الرخصة التدريبية A، التي تؤهله لشغل المنصب داخل الجهاز الفني.

وأضاف فايق، أنه ينظر إلى الواقعة من الناحية الإنسانية، معتبرًا أن ما حدث يمثل إحباطًا كبيرًا لباسم علي، بعدما تلقى وعودًا بالعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب، قبل أن تتغير الأمور بشكل مفاجئ.

وتابع: «أنا هبص للموضوع من زاوية إنسانية بحتة، إني عشّمت راجل بمستقبل وإنه يبقى مدرب في منتخب مصر، ثم مرة واحدة خلّيت بيه».

وتساءل فايق، عما إذا كان باسم علي ارتكب أي خطأ يستدعي التعامل معه بهذه الطريقة، مؤكدًا أنه لم يفعل شيئًا، لكنه فوجئ بإبلاغه بأنه لن يستمر مع الجهاز الفني، بل لن يُسمح له حتى بالمشاركة في التدريبات.

واختتم تصريحاته ، بالتأكيد على أن ما حدث يمثل موقفًا محبطًا لأي إنسان، واصفًا طريقة التعامل مع باسم علي بأنها صعبة من الناحية الإنسانية، خاصة بعد إدراج اسمه رسميًا ضمن الجهاز الفني ثم استبعاده بصورة مفاجئة.