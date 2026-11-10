إبراهيم فايق يكشف عن موقف محمد عبد المنعم من معسكر منتخب مصر بعد انضمامه للقائمة

كشف الإعلامي إبراهيم فايق آخر تطورات موقف محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، من المشاركة في معسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد عبد المنعم سيحضر إلى مصر وينضم إلى معسكر المنتخب الوطني، على أن يخضع لفحص طبي تحت إشراف طبيب المنتخب، لتحديد موقفه النهائي من الاستمرار في المعسكر.

وأضاف أن القرار بشأن استمرار مدافع منتخب مصر في المعسكر سيتحدد وفقًا لنتيجة الكشف الطبي، ومدى قدرته على المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وأعلن علي ماهر قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وجاء اختيار محمد عبد المنعم ضمن قائمة المدافعين، رغم عدم حسم موقفه الطبي بشكل نهائي، انتظارًا للفحص الذي سيخضع له فور وصوله إلى مصر.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وضمت القائمة في حراسة المرمى كلًا من محمد الشناوي، ومهدي سليمان، ومصطفى شوبير، ومحمد علاء.

وفي خط الدفاع: محمود الونش، وحسام عبد المجيد، ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي، ومحمد هاني، وكريم حافظ، وأحمد فتوح، وطارق علاء.

وفي خط الوسط: مروان عطية، ومهند لاشين، ومحمود صابر، ومحمد شحاتة، وناصر ماهر، وإبراهيم عادل، ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش، وحمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ويلتقي منتخب مصر مع مالاوي في مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.