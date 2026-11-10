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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدوي يجتمع برؤساء أقسام إدارة شمال بورسعيد التعليمية لمتابعة سير العمل والاستعداد للامتحانات

بدوي يجتمع برؤساء أقسام إدارة شمال بورسعيد التعليمية لمتابعة سير العمل والاستعداد للامتحانات
بدوي يجتمع برؤساء أقسام إدارة شمال بورسعيد التعليمية لمتابعة سير العمل والاستعداد للامتحانات
محمد الغزاوى

أجرى محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، زيارة تفقدية لإدارة شمال التعليمية، عقد خلالها اجتماعاً مع رؤساء الأقسام بالإدارة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء الإداري والتنفيذي، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بانتظام العملية التعليمية.

بدوي يجتمع برؤساء أقسام إدارة شمال بورسعيد التعليمية لمتابعة سير العمل والاستعداد للامتحانات

 جاء ذلك بحضور أميرة عبد اللطيف مدير إدارة شمال التعليمية، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية و ماجد فاروق وكيل الإدارة.

وتناول الاجتماع أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر مع أولياء الأمور من خلال إنشاء مجموعات تواصل فعالة، تتيح سرعة تبادل المعلومات والتعامل مع الاستفسارات والمشكلات، بما يعزز التواصل بين الإدارة والمدارس وأولياء الأمور، ويدعم استقرار العملية التعليمية، مستعرضا الاستعدادات المبكرة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتأكد من جاهزية المدارس وتوافر المتطلبات الفنية اللازمة، بما يضمن حسن سير الامتحانات وانتظامها.

وشدد محمود بدوي على أن المتابعة الميدانية والإدارية لا ينبغي أن تقتصر على رصد السلبيات وتسجيل الملاحظات، و إنما يجب أن تمتد إلى التدخل الفعلي لمعالجة المشكلات ومتابعة تنفيذ الحلول، مؤكدًا على أهمية قسم المتابعة ودوره الفاعل ومكانته المتميزة داخل الإدارة، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في ضبط الأداء وتحقيق الانضباط المؤسسي.

وفي سياق متصل، وجه مدير المديرية بالتنبيه على مديري المدارس بسرعة التعامل مع المشكلات التي قد تظهر داخل مدارسهم، والعمل على احتوائها ومعالجتها في مراحلها الأولى، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي بجدية وحزم، مع التأكيد على مسئولية كل مستوى إداري عن سرعة الاستجابة وحسن التصرف في نطاق اختصاصه.

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