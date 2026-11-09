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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مناخ بورسعيد وقائد شرطة المرافق على رأس حملة مكبرة بشارع الأمين لرفع الإشغالات

الدعدع": استمرار الحملات للتصدي لكافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين
الدعدع": استمرار الحملات للتصدي لكافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين
محمد الغزاوى

واصل المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ، بمحافظة بورسعيد برفقة العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، قيادة الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة بشارع الأمين ، والعمل على إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المواطنين والطلاب خلال العام الدراسي، وذلك في إطار استعدادات الحي لاستقبال موسم الشتاء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وتتواصل أعمال الحملة بمشاركة سكرتيرة الحي والنواب والإدارات المعنية بحي المناخ، ورجال شرطة المرافق، في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية للتعامل مع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين، والعمل على تحقيق الانضباط بالشارع وتيسير حركة المرور، خاصة خلال العام الدراسي، والاستعداد لموسم الشتاء.

الدعدع": استمرار الحملات للتصدي لكافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة حفاظًا على المظهر الحضاري 

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الكراسي الخشبية والموازين تم إيداعها بمخزن الحي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، فضلا عن فع الإشغالات والتعديات الموجودة بنهر الطريق، والتعامل مع الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، والتأكيد على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم وضع الإشغالات مرة أخرى، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في المرور الآمن وتحقيق الانضباط بالشارع، وتيسير حركة الطلاب والمواطنين، مع الاستعداد لموسم الشتاء.

 وتقدم المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، بخالص الشكر والتقدير للعميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، وللعقيد محمد سليمان نائب قائد شرطة المرافق، وجميع ضباط وأفراد شرطة المرافق، لما يبذلونه من جهود ميدانية متواصلة وتعاون مثمر مع الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات، والتصدي للمخالفات التي تعوق حركة المواطنين، مؤكدًا أن التنسيق المشترك يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع البورسعيدي والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

 وأكد رئيس حي المناخ ، أن استمرار الحملات يأتي ضمن خطة الحي لإعادة الانضباط بالشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وتيسير حركة المواطنين والطلاب خلال العام الدراسي، والاستعداد لموسم الشتاء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 وشدد على استمرار الحملات المكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وكافة الإدارات المعنية بالحي، للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة، والتنبيه المستمر على أصحاب المحال التجارية بعدم تكرار المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود حي المناخ لإعادة الانضباط للشوارع، والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، وتيسير حركة المواطنين والطلاب خلال العام الدراسي، والاستعداد لموسم الشتاء، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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