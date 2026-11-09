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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يصرف 50 ألف جنيه لكل حالة متضررة من انهيار جزء من عقار بحي الشرق

محافظ بورسعيد يزور الأسر المتضررة داخل دور الشباب للاطمئنان عليهم
محافظ بورسعيد يزور الأسر المتضررة داخل دور الشباب للاطمئنان عليهم
محمد الغزاوى

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، الأسر المتضررة من حادث انهيار جزء من أحد العقارات بحي الشرق، والذي وقع أمس، وذلك بمقر إقامتهم بدور الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، في إطار التعامل الفوري مع تداعيات الحادث

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين

محافظ بورسعيد يزور الأسر المتضررة داخل دور الشباب للاطمئنان عليهم

وحرص المحافظ على الالتقاء بالأسر المتضررة والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والاطمئنان على توفير سبل الراحة والإقامة المناسبة لهم، مؤكدًا أن المحافظة تضع سلامة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم على رأس أولوياتها

وعلى الفور، قام اللواء إبراهيم أبو ليمون بصرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل حالة متضررة من الحادث، دعمٱ من المحافظة وبالمشاركة المجتمعية من بعض رجال الأعمال وشركات المقاولات،  هذا إلى جانب تخصيص غرفة مستقلة ومجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة للمعيشة لكل أسرة بدور الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة، بما يضمن توفير إقامة مناسبة تحفظ خصوصية الأسر وتلبي احتياجاتهم خلال الفترة الحالية

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية والمختصة، وسرعة تنفيذ كافة التوجيهات، وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة للأسر المتضررة

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيظل على تواصل مستمر مع الأسر المتضررة، لمتابعة أحوالهم والوقوف على احتياجاتهم أولًا بأول، لحين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم وتجاوز تداعيات الحادث، مشددًا على أهمية تكاتف الأجهزة التنفيذية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين في مثل هذه الظروف.

وكان حي الشرق قد شهد أمس انهيار جزء من أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة إلى موقع الحادث للتعامل الفوري مع تداعياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة أوضاع الأسر المتضررة وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم

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