أجرى الأستاذ محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، جولة تفقدية بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذة ولاء عبد الله مدير المدرسة، التي تضم ١٤ فصلا دراسيا بإجمالي ٥٦٨ طالبًا وطالبة.

بورسعيد || بدوي يتفقد مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المعتمدة ويشيد بانضباط العملية التعليمية بها

وتفقد الأستاذ محمود بدوي عددًا من الفصول الدراسية، وتابع انتظام الدراسة ومستوى تفاعل الطلاب مع المعلمين والمناهج الدراسية، كما اطمأن على انتظام تنفيذ التقييمات الوزارية وفقًا للضوابط المحددة، ومدى تحقيقها للمستهدفات التعليمية، بما يسهم في متابعة مستويات التحصيل الدراسي والوقوف على جوانب التميز والاحتياج لدى الطلاب.

وأشاد مدير المديرية بمستوى الانضباط والانتظام الذي تشهده المدرسة، والتزام هيئة التدريس وجميع العاملين بأداء مهامهم، مثمنًا المظهر الحضاري للمدرسة وما لمسه من اهتمام واضح بالنظافة العامة، وحسن تنظيم قاعات الفصول الدراسية، فضلًا عن توظيف الوسائل التعليمية داخل الفصول بما يدعم تفاعل الطلاب ويعزز من كفاءة العملية التعليمية.

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن المتابعة الميدانية تستهدف التأكد من توافر بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة ومحفزة على التعلم، مشددًا على أهمية استمرار الالتزام بالانضباط المدرسي، والاهتمام بالنظافة العامة، ومتابعة تنفيذ التقييمات بصورة منتظمة، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الطلاب وجودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم.