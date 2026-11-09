5 أنواع من الحيتان في المياه المصرية.. سجلات علمية تكشف أسرارًا جديدة عن الحياة البحرية بالبحر الأحمر

لم تعد الثروة البحرية للبحر الأحمر تقتصر على الشعاب المرجانية والكائنات التي اعتاد السائحون مشاهدتها خلال رحلات الغوص، إذ كشفت سجلات علمية عن وجود خمسة أنواع من الحيتان جرى توثيق ظهورها في المياه المصرية بالبحر الأحمر وخليج العقبة، في اكتشاف يسلط الضوء على أهمية المنطقة باعتبارها موطنًا وممرًا بحريًا لثدييات بحرية نادرة.

محميات البحر الأحمر

وأعادت محميات البحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تسليط الضوء على هذه التسجيلات، استنادًا إلى الدراسات العلمية والسجلات المنشورة التي رصدت ظهور أنواع مختلفة من الحيتان في مناطق متفرقة، بداية من خليج العقبة شمالًا وصولًا إلى جنوب البحر الأحمر.

من الحوت الأحدب إلى الأوركا.. خريطة متنوعة للمشاهدات

وتتصدر قائمة التسجيلات مشاهدات الحوت الأحدب، الذي جرى رصده في أكثر من مناسبة خلال أعوام 2006 و2009 و2011 و2016، وشملت مواقع ظهوره مناطق شرم الشيخ وأبو رمادة والغردقة ومجاويش وجنوب القصير ووادي الجمال.

كما تضمنت السجلات حوت برايد، الذي رُصدت له مشاهدات تاريخية وحديثة نسبيًا، امتدت من عام 1950 وحتى أعوام 2008 و2009 و2012، في مناطق شلاتين وأبو دباب وأبو فنديرة وجنوب البحر الأحمر.

ولم تتوقف القائمة عند هذين النوعين، إذ وثقت السجلات ظهور حوت أومورا بالقرب من مدينة سفاجا عام 2009، بينما سجلت مياه خليج العقبة ظهور الحوت الأزرق القزم بالقرب من طابا عام 2018.

حالة جنوح لحوت قاتل، المعروف باسم «الأوركا»

ومن بين أبرز الوقائع التي تضمنتها البيانات أيضًا، تسجيل حالة جنوح لحوت قاتل، المعروف باسم «الأوركا»، بالقرب من منطقة أبو جالوم بجنوب سيناء عام 2017.

سجلات تعود إلى القرن التاسع عشر

وتكتسب هذه البيانات أهمية إضافية مع وجود تقارير تاريخية أقدم عن ظهور الحيتان في البحر الأحمر، تعود إلى عامي 1878 و1893، وهو ما يفتح المجال أمام الباحثين لمقارنة التسجيلات القديمة بالمشاهدات الحديثة، وفهم طبيعة وجود هذه الأنواع وتحركاتها في المنطقة عبر فترات زمنية طويلة.

كما تمثل هذه السجلات قاعدة مهمة لتطوير الدراسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري، خاصة أن توثيق مواقع ظهور الحيتان وتواريخ رصدها يساعد في التعرف على المناطق التي تستخدمها هذه الكائنات خلال رحلاتها البحرية.

لماذا تمثل هذه المشاهدات أهمية بيئية؟

ولا تقتصر قيمة رصد الحيتان على تسجيل وجودها في المياه المصرية، وإنما تمتد إلى الاستفادة من تلك البيانات في تقييم التنوع البيولوجي ومتابعة حالة النظم البيئية البحرية.

فالحيتان من الثدييات البحرية التي تتحرك عبر مساحات واسعة، وقد تستخدم بعض المناطق كممرات للحركة أو مناطق للتغذية، وهو ما يجعل متابعة ظهورها وتوثيق تحركاتها أمرًا مهمًا لفهم علاقتها بالبيئة البحرية.

ومن هذا المنطلق، تمثل كل مشاهدة موثقة فرصة لإضافة معلومات جديدة إلى قواعد البيانات العلمية، ودعم برامج الرصد والمتابعة التي تستهدف حماية الثدييات البحرية والحفاظ على موائلها الطبيعية.

حماية الحيتان مسؤولية تتجاوز حدود الرصد

وتؤكد محميات البحر الأحمر أهمية تحويل هذه التسجيلات إلى فرصة لتعزيز جهود حماية الحياة البحرية، من خلال الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية، ورفع الوعي بضرورة التعامل المسؤول مع الكائنات البحرية النادرة.

كما تبرز أهمية تنظيم أنشطة السياحة البحرية ومشاهدة الكائنات في بيئتها الطبيعية، بما يضمن عدم مطاردتها أو إزعاجها أو التأثير على سلوكها المعتاد.

وتعكس هذه السجلات أن البحر الأحمر يمتلك قيمة بيئية تتجاوز كونه واحدًا من أشهر المقاصد السياحية العالمية، فهو نظام بحري غني بالكائنات والأنواع النادرة، ولا تزال أعماقه ومياهه تحمل الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتوثيق والحماية.