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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لـ السيول.. رئيس الغردقة يتفقد بحيرة وسد أبو ملكة وبرابخ الدائري

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، جولة ميدانية لتفقد بحيرة وسد أبو ملكة بوادي أبو ملكة، إلى جانب برابخ فالق السهل وأم ضلفة بالطريق الدائري الخارجي، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال وتصريف مياه الأمطار والسيول، والتأكد من عدم وجود معوقات قد تؤثر على كفاءتها.

مراجعة مخرات السيول ومنشآت التصريف

وشملت الجولة متابعة الحالة الفنية للبحيرة والسد والبرابخ، والتأكد من خلوها من المخلفات وتجمعات الطمي والرمال التي قد تعوق حركة المياه أو تحد من كفاءة التصريف خلال موسم الأمطار.

ورافق رئيس الغردقة خلال الجولة مدير إدارة الأزمات والعمليات ومسؤولو المتابعة الميدانية، حيث جرى فحص المواقع المستهدفة والوقوف على احتياجاتها لضمان جاهزيتها للتعامل مع أي أمطار أو سيول محتملة.

توجيهات بسرعة إزالة أي معوقات

وشدد اللواء أحمد جبر على سرعة التعامل مع أي عوائق يتم رصدها، ورفع درجة الاستعداد، مع استمرار المرور والمتابعة الميدانية على مخرات ومجاري السيول والمنشآت المخصصة لتصريف مياه الأمطار.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتأكد من جاهزية مواقع تصريف مياه الأمطار قبل موسم الشتاء، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت.

الغردقة محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة مرسى علم

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