4 ملفات عاجلة أمام علي ماهر في بداية مشواره مع منتخب مصر.. مواجهتا مالاوي وإعادة ترتيب الجهاز الفني الأبرز

تنتظر علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مجموعة من الملفات المهمة والعاجلة فور توليه المسؤولية خلفًا لـ حسام حسن، في ظل ضيق الوقت قبل الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها مواجهتا مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويجد المدير الفني الجديد نفسه أمام تحديات متعددة لا تقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل تمتد إلى تشكيل الجهاز المعاون، واختيار قائمة اللاعبين، وإعادة ترتيب الأوضاع داخل غرفة الملابس، وتهيئة الأجواء المناسبة لبدء مرحلة جديدة مع الفراعنة.

وتزداد أهمية هذه الملفات في ظل تطلعات الجماهير المصرية لظهور المنتخب بصورة مختلفة، وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الاستقرار والثقة قبل استكمال مشوار التصفيات الأفريقية.

1- تشكيل الجهاز الفني المعاون وحسم الأسماء الجديدة

يأتي تحديد الجهاز الفني المعاون على رأس الملفات التي تنتظر علي ماهر، إذ سيكون مطالبًا بعرض تصوره الكامل بشأن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي، على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، لاعتماده رسميًا قبل انطلاق المعسكر المقبل.

ويحتاج المدير الفني الجديد إلى اختيار مجموعة من العناصر التي تتوافق مع رؤيته الفنية، وتساعده على تنفيذ أفكاره خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ضيق الوقت يفرض ضرورة حسم التشكيل سريعًا، لضمان بدء العمل دون تأخير.

كما يمثل اختيار المساعدين وأفراد الجهاز المعاون خطوة مهمة في تحديد ملامح المرحلة الجديدة، وتوزيع المسؤوليات الفنية والإدارية بما يضمن تحقيق الانسجام داخل المنتخب.

2- مواجهتا مالاوي.. الاختبار الأول لعلي ماهر

تأتي مباراتا مالاوي ضمن أهم التحديات التي تنتظر علي ماهر، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهتي المنتخب نفسه يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي، بينما يخوض المنتخب مواجهة الإياب على استاد بينغو الدولي في مالاوي.

وتتمثل المهمة الأساسية أمام المدير الفني الجديد في الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، التي يتواجد فيها منتخب مصر برصيد 4 نقاط، مع السعي لحصد النقاط الست خلال المواجهتين، لتعزيز فرص التأهل إلى النهائيات الأفريقية.

ويمثل هذا الاختبار تحديًا مبكرًا لعلي ماهر، خاصة أن الجماهير تنتظر أن ينعكس التغيير الفني على أداء المنتخب ونتائجه، رغم ضيق الفترة المتاحة للتحضير للمباراتين.

3- إعلان قائمة المنتخب وإعادة تقييم بعض النجوم

يواجه علي ماهر ملفًا مهمًا يتعلق باختيار قائمة اللاعبين المستدعاة لمعسكر منتخب مصر، المقرر انطلاقه في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لمواجهتي مالاوي.

ويحتاج المدير الفني إلى حسم اختياراته سريعًا، مع إعادة تقييم موقف بعض الأسماء التي غابت عن الفترة الأخيرة، ودراسة إمكانية عودتها إلى صفوف المنتخب، ومن بينها مصطفى محمد وأحمد الشناوي وناصر ماهر.

وتشير التوجهات الأولية الواردة بشأن القائمة إلى أن النسبة الأكبر من العناصر ستظل مستقرة، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات وفقًا للاحتياجات الفنية ورؤية المدير الفني الجديد.

ويترقب الشارع الرياضي اختيارات علي ماهر، خاصة فيما يتعلق بملف المحترفين والوجوه التي يمكن أن تحصل على فرصة جديدة، إلى جانب تحديد العناصر التي سيعتمد عليها في بناء التشكيل الأساسي خلال المرحلة المقبلة.

4- إعادة الهدوء إلى غرفة الملابس وفتح صفحة جديدة مع النجوم

يعد ملف استعادة الاستقرار داخل غرفة الملابس من أبرز التحديات التي تنتظر المدير الفني الجديد، في ظل حالة التوتر والاحتقان التي شهدتها الفترة السابقة، وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن العلاقة بين الجهاز الفني السابق وبعض اللاعبين.

ويحتاج علي ماهر إلى بناء جسور من الثقة والتواصل مع جميع عناصر المنتخب، وعلى رأسهم محمد صلاح، قائد الفراعنة، إلى جانب باقي النجوم والمحترفين، لضمان توحيد الصفوف والتركيز على الأهداف المشتركة.

كما سيكون مطالبًا بترسيخ مبدأ الانضباط والالتزام داخل المعسكر، وإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للتعبير عن إمكاناتهم، بعيدًا عن أي خلافات أو أزمات قد تؤثر في استعدادات المنتخب.

وتتطلب المرحلة الجديدة التعامل مع جميع اللاعبين وفق معايير فنية واضحة، بما يساعد على خلق أجواء إيجابية داخل الفريق، ويمنح الجهاز الفني القدرة على التركيز في المباريات المقبلة.

علي ماهر أمام اختبار مبكر مع منتخب مصر

تضع هذه الملفات الأربعة علي ماهر أمام مسؤولية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتوليه تدريب منتخب مصر، في ظل ارتباط الفريق بمواجهتين مهمتين أمام مالاوي، وحاجة الجهاز الفني الجديد إلى حسم العديد من التفاصيل في وقت قصير.

وبين تشكيل الجهاز المعاون، واختيار القائمة، والاستعداد للمباراتين، وإعادة الاستقرار داخل غرفة الملابس، سيكون المدير الفني مطالبًا بوضع أسس واضحة لمرحلته مع الفراعنة.

وتترقب الجماهير المصرية بداية مشوار علي ماهر، وسط آمال بأن تنجح المرحلة الجديدة في تحقيق الاستقرار الفني والإداري، ومواصلة المنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.