مصادر تكشف إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر وتعيين علي ماهر خلفًا له

كشفت مصادر مطلعة لموقع «صدى البلد»، عن صدور قرار بإقالة حسام حسن من منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وتعيين الكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القرار خلال وقت قصير.

علي ماهر يقترب من قيادة الفراعنة

وبحسب المصادر، استقر القرار على إنهاء مهمة حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني، وإسناد المسؤولية الفنية إلى علي ماهر، في تغيير مرتقب على رأس الجهاز الفني للفراعنة.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الساعات المقبلة التفاصيل الكاملة للقرار، إلى جانب موقف الجهاز المعاون، والترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة، في انتظار الإعلان الرسمي من اتحاد الكرة المصري.