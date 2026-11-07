قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يهزم مصر المقاصة ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
حسن العمدة

حجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر؛ بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب مصر المقاصة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وشهدت أحداث الشوط الأول تقدم المصري البورسعيدي بهدف دون رد، سجله أحمد شرف في الدقيقة 20، بعدما حول كرة عرضية برأسية متقنة إلى داخل الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح فريق مصر المقاصة في إدراك التعادل عن طريق سيف مهدي، الذي سجل هدف فريقه في الدقيقة 51، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.

واستمرت محاولات الفريقين لحسم اللقاء، قبل أن يتمكن عبد الله الزياني من تسجيل هدف الفوز الثمين للنادي المصري في الدقيقة 75، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وبهذا الفوز، ينتظر المصري البورسعيدي في دور الـ16 الفائز من مواجهة طلائع الجيش وبترول أسيوط، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

النادي المصري المصري البورسعيدي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

شانجان السفن 2027

سعر شانجان السفن 2027 في السعودية

إصلاح زجاج السيارة DIY

هل يمكن إصلاح شروخ الزجاج الأمامي بنفسك؟ إليك ما يجب معرفته

مازدا سبيد 3

مازدا تحطم آمال عشاق Speed 3 في عودة الهاتشباك الرياضية

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد