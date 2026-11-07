المصري يهزم مصر المقاصة ويتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر

حجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر؛ بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب مصر المقاصة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وشهدت أحداث الشوط الأول تقدم المصري البورسعيدي بهدف دون رد، سجله أحمد شرف في الدقيقة 20، بعدما حول كرة عرضية برأسية متقنة إلى داخل الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح فريق مصر المقاصة في إدراك التعادل عن طريق سيف مهدي، الذي سجل هدف فريقه في الدقيقة 51، لتشتعل المواجهة بين الفريقين.

واستمرت محاولات الفريقين لحسم اللقاء، قبل أن يتمكن عبد الله الزياني من تسجيل هدف الفوز الثمين للنادي المصري في الدقيقة 75، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وبهذا الفوز، ينتظر المصري البورسعيدي في دور الـ16 الفائز من مواجهة طلائع الجيش وبترول أسيوط، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.