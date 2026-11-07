البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 95 مليار جنيه.. غدا

يسعى البنك المركزي المصري لتقليص مستهدفات طرح أذون الخزانة ذات العائد الثابت صباح غدا الأحد 8-11-2026 لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن البنك يخطط لتقليص أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يوما بمقدار 10 مليارات جنيه بما يساوي 185.5 مليون دولار منذ الأسبوع الماضي.

تفاصيل طرح أذون الخزانة

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري سيطرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية للسيطرة علي عجز الموازنة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية.

وقال التقرير إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 65 مليار جنيه.

ومع طرح البنك المركزي المصري لأذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 95 مليار جنيه غدا؛ سيتبقي طرحين اثنين بقيمة تبلغ 124 مليار جنيه بما يعادل 2.3 مليار دولار جار طرحهما خلال يومي الإثنين و الخميس من الأسبوع الجاري.

ويخطط البنك المركزي لبيع أذون وسندات خزانة عبر 3 عطاءات دورية بقيمة إجمالية تبلغ 219 مليار جنيه بما يعادل 4.063 مليار دولار خلال 3 أيام هي " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الجاري.